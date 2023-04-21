22 квітня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 22 квітня, в православному календарі день пам’яті мученика Євпсихія. Жив він за часів правління імператора Юліана Відступника. Походив з Кесарії, де народився в заможній родині. Все своє життя активно боровся з язичниками. Якось зібрався разом з іншими християнами, пішов до храму ідолопоклонників і зруйнував його святині. За це всіх схопили. Найбільше і найжорстокіше мучили Євпсихія. Від тортур мученик помер.

Церковне свято 22 квітня — день пам'яті преподобномученика Вадима

Жив він у IV столітті, коли правив цар Сапор. Подвизався за містом в монастирі, який сам же і побудував. Коли були гоніння за християнами, Вадима переслідували також. Дехто був не таким міцним в своїй вірі і зрікся Христа, але не Вадим.

Його повинен був вбити князь Нірсан на знак вірності царю. Той погодився, хоча і мучили його муки совісті. Відрубав він мученику голову, але і сам незабаром помер через тяжкість свого вчинку.

Прикмети 22 квітня

Народні прикмети 22 квітня / Фото: Pexels

Почали квітнути кульбаби — вже почалися теплі дні.

Зоряне небо на хороший врожай пшениці.

Туман чи іній до хорошого врожаю овочів.

Багато соку з берези на дощове літо.

Що завтра не можна робити

Категорично заборонено цього дня прати одяг, купатися чи прибирати в будинку за допомогою води. Городники не займаються своїми рослинами. Веселитися, влаштовувати гучні посиденьки Церква забороняє.

Що можна робити завтра

Сходіть до храму, помоліться і попросіть у Бога захиста та здоров'я. Менше думайте про свої земні справи, адже прийшов час звернути увагу на духовне.

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