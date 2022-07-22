22 липня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

22 липня 2022 року – п’ятниця. 149-й день війни Росії проти України. 203-й день року. Яке сьогодні, 22 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

22 липня - День літнього відпочинку. Маловідома, але цікава подія, яка була започаткована 2015 року. Головна її мета - привернути увагу людства до необхідності виділяти час на відпочинок, наголосити на важливість літнього дозвілля.

А ще 22 липня - День гамака. Приємна подія, яка має за мету привернути увагу до чудового відпочинку за допомогою гамака. В різних південних країнах гамак навіть сьогодні виконує роль спального місця.

Також 22 липня - Всесвітній день мозку. Важлива подія, яка була започаткована Всесвітньою федерацією неврології 1957 року. Зараз до цієї організації входить понад 120 професійних асоціацій неврологів з усього світу. Головна мета цього дня - привернути увагу людства до головного органу центральної нервової системи, підвищити поінформованність про необхідність підтримувати правильну його роботу.

22 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

22 липня - день пам'яті священномученика Пакратія, єпископа Тавроменійського / Фото: commons.wikimedia.org

22 липня в церковному календарі – день пам'яті священномученика Пакратія, єпископа Тавроменійського. Він був місіонером, християнським мучеником, єпископом в Тавроменії (нині Таорміна, Італія). Відомо, що Панкратій був також учнем апостола Павла. Його мощі зберігаються сьогодні в Римській церкві святого Панкратія.

Пам’ятні дати 22 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 22 липня:

1099 рік — хрестоносці створюють Єрусалимське королівство, першим главою державиобирають Готфріда Бульйонського;

1502 рік — до Лісабона повертаються учасники португальської експедиції, в якій на посаді астронома брав участь Амеріго Веспуччі;

1653 рік — до столиці Молдовського князівства Сучави підходить 7-тисячний загін Тимоша Хмельницького на чолі з новим господарем молдовським Георгієм Штефаном, починається облога;

1790 рік — у Королівстві Франція націоналізували майно церкви;

1793 рік — шотландський дослідник Александер Маккензі стає першим європейцем, який перетинає Канаду зі сходу до Тихого океану;

1819 рік — відбувається прем'єра вистави Івана Котляревського "Наталка Полтавка";

1894 рік — на трасі Париж—Руан (завдовжки 126 км) відбуваються перші у світі автоперегони;

1921 рік — в газеті "Селянська правда" з'явивляється перший фейлетон Остапа Вишні;

1944 рік — створюють Міжнародний валютний фонд;

1960 рік — Куба націоналізовує цукрові заводи, які до цього належали США;

1969 рік — Хуана Карлоса I офіційно проголосили спадкоємцем Франсіско Франко на посту глави держави в ранзі короля Іспанії;

1979 рік — компанія Sony починає продаж перших побутових пристроїв "Walkman";

1983 рік — американець Дік Сміт першим облетає Землю на гвинтокрилі;

1983 рік — скасовують воєнний стан у Польській Народній Республіці, який ввели 13 грудня 1981 року;

1986 рік — Палата громад британського парламенту проголосувала за скасування тілесних покарань у державних школах

2001 рік — розпочинається офіційний візит в Україну глави Китайської Народної Республіки Цзян Цземіня;

2014 рік — місто Сєвєродонецьк звільняють від терористів ЛНР та російських окупантів.

22 липня: яке сьогодні народне свято

В народі 22 липня називали чорничним днем або Панкратія і Кирила. Саме цього дня починають збирати чорниці. Ця ягода здавна вважалася дуже популярною та корисною для здоров'я, особливо для людей з порушеннями зору та проблемами з кишечником.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 липня

Які сьогодні іменини: Кирило, Олександр, Костянтин.

22 липня народилися:

1891 рік — український письменник, байкар, публіцист Сергій Пилипенко;

1900 рік — український художник театру й кіно Милиця Симашкевич;

1902 рік — український маляр-монументаліст, графік Петро Холодний;

1908 рік — український і туркменський художник і педагог Іван Черінько;

1962 рік — український художник, член Національної спілки художників України Віктор Дейсун;

1977 рік — український дзюдоїст Геннадій Білодід.

Погода на 22 липня

22 липня в Києві ясно, без опадів. У Львові мінлива хмарність, без опадів. У Харкові похмура погода, вранці та вдень можливий дрібний дощ. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +26 вдень та +18 вночі. У Львові +31 вдень та +17 вночі. У Харкові +22 вдень та +14 вночі. В Одесі +29 вдень та +21 вночі.

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