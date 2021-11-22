22 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

За прикметами цього дня судили про погоду на найближчі дні. Іній обіцяв морози, а туман — відлиги.

Який сьогодні день

У понеділок, 22 листопада, в світі відзначають Міжнародний день сина.

У Лівані цього дня святкують День Незалежностті, у Вірменії - День банківського працівника, у Киргизстані - День працівника прокуратури, у Венесуелі - День психолога.

Пам'ятні дати 22 листопада

1087 — вбитий святий Ярополк Ізяславович.

1675 — Оле Ремер представив в Паризьку академію звіт про визначення швидкості світла.

1708 — РПЦ, з ініціативи Петра І, проголосила анафему гетьману Івану Мазепі, яка, попри майже трьохсотлітню давність і неправомірність накладення й досі вважається Московським партіархатом легітимною.

1764 — указом Катерини II скасовано гетьманство в Україні.

1906 — у Російській імперії почалася аграрна реформа Столипіна.

1938 — Карпатська Україна отримала автономію у складі Чехословацької республіки.

1963 — в Далласі сталося одне з найгучніших вбивств ХХ століття. Лі Гарві Освальд застрелив президента США Джона Кеннеді (JFK).

Associated Press

1990 — 65-річна Маргарет Тетчер оголосила про свою відставку з поста прем'єр-міністра країни.

2004 — початок Помаранчевої революції.

2005 — указом Президента В. Ющенка в Україні 22 листопада проголошено Днем Свободи.

Церковне свято сьогодні 22 листопада

22 листопада православна церква вшановує пам'ять преподобної Матрони Царгородської, яка жила в 5 столітті в Константинополі. У юності Матрону видали заміж за заможну людину, у них народилася дочка. Але Матрона полюбила ходити до храму, де проводила багато часу у молитвах та бесідах з благочестивими людьми. Вона стала наслідувати їхнє богоугодне життя, упокорюючи плоть стриманістю і постом, за що піддавалася нападкам з боку чоловіка.

Зрештою Матрона вирішила залишити сім'ю та присвятити життя служінню Богу. Щоб чоловік не зміг її знайти, жінка вирішила піти до чоловічого монастиря. Віддавши доньку на виховання знайомій стариці, Матрона обстригла волосся, переодяглася в чоловіче плаття і прийшла до монастиря преподобного Вассіана під ім'ям євнуха Вавіли. Коли ігумен розкрив таємницю Матрони (йому було видіння про це), він відправив її до сусіднього міста до жіночого монастиря, де свята прожила довгі роки, вражаючи сестер своїм благочестям. Згодом вона сама стала ігуменею обителі.

https://azbyka.ru/

Що не можна робити цього дня

Не віддавайте нікому сьогодні свій старий не випраний одяг, тому що можете віддати своє щастя в чужі руки.

Намагайтеся ні з ким не сваритися. Будьте доброзичливі і привітні.

Прикмети на 22 листопада

На Русі говорили, що "З Матрони зимова зима встає на ноги, і морози прилітають від залізних гір». За прикметами цього дня судили про погоду на найближчі дні. Іній обіцяв морози, а туман — відлиги. Про майбутнє потепління говорили і гуси, що вийшли на лід у пошуках відкритої води. А от якщо на Матрену видавалася хмарна та сніжна погода, це віщувало негоду. Цього дня можна було передбачити майбутній урожай: іній обіцяв урожай вівса, а дощ — пшениці.

ілюстрація / pixabay.com

Іменини 22 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 22 листопада, святкують: Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Олександр, Олексій, Семен, Тимофій, Федір.

Читайте також: