22-річна українка, яка "хоче воювати за Росію", отримала довічне ув'язнення: що вона накоїла

Дівчина готова воювати на боці РФ і їй не шкода, що РФ обстрілює Україну ракетами

У Кіровоградській області до довічного позбавлення волі засудили 22-річну дівчину, яка активно підтримувала Росію у соцмережах та здавала окупантам координати військових частин, складів, заводів та об'єктів критичної інфраструктури. На суді вона заявила, що "хоче воювати за Росію".

Про це йдеться у вироку Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Що накоїла зрадниця з Кіровоградщини

За даними суду, дівчина від вересня 2022 року у Tiktok прославляла російських окупантів, Росію та підтримувала окупацію України. Там її профіль називався "російська леді".

Також вона від 16 лютого 2023 року активно співпрацювала з росіянами, здаючи за гроші українську критичну інфраструктуру та військові частини.

У матеріалах справи вказано, що вона передала своєму куратору такі об'єкти, які згодом окупанти обстріляли ракетами:

16 лютого 2023 року вона отримала завдання зняти відео Кременчуцького НПЗ, блокпостів, вагонного заводу. Дівчина це виконала, відправивши матеріали своєму куратору.

21 лютого вона поїхала до Кременчука та сфотографувала "Кразмаш", трансформаторну підстанцію, дві військові частини ЗСУ.

22 лютого вона передала фото складів біля залізничної станції села Павшиш Кіровоградської області.

24 лютого - зібрала матеріал та передала дані стосовно залізничної станції в с. Павлиш.

27 лютого 2023 року - зібрала матеріал та передала інформацію стосовно блокпосту в районі Крюківського мосту м. Кременчука.

28 лютого 2023 року - зібрала матеріал та передала дані адмінбудівель правоохоронних органів та місць, де бачила військових у Кременчуці.

28 лютого 2023 року їздила маршрутним автобусом до м. Світловодська, де збирала матеріал та передала його стосовно нафтобази біля залізничного переїзду.

6 березня 2023 року вона з мережі Інтернет зібрала матеріал та передала стосовно нафтобази в м. Олександрія.

10 березня 2023 року вона зробила матеріал та передала його куратору стосовно гранітного кар`єру в м. Кременчук.

14 березня отримала завдання зібрати інформацію про завод у місті Світловодськ. 15 березня вона туди вирушила, де її затримали працівники СБУ.

У повідомленні СБУ йдеться, що "за її координатами російські окупанти здійснювали неодноразові ракетні удари по території області. Серед основних цілей ворога були підприємства Укроборонпрому та нафтопереробної галузі".

Зрадниця з Кіровоградщини / Фото: СБУ

Зрадницю завербували у Маріуполі

Під час засідання суду дівчина пояснила, що у січні-лютому 2022 року вона була в Криму. У березні 2022 року вона приїхала до Маріуполя. Там її завербували росіяни - вона написала угоду про співпрацю в обмін на те, щоб її відпустили до України.

У лютому 2023 року до неї зателефонували окупанти та нагадали, що вона повинна на них працювати. Дівчина не звернулась до українських правоохоронців та одразу погодилась працювати на Росію через гроші. На суді вона визнала, що могла виїхати до РФ, але хотіла заробити гроші на знищенні України.

За виконані "завдання" росіяни пересилали їй кошти на банківську картку. Загалом за знищення заводів та інфраструктури зрадниця отримала 150 тисяч гривень.

Дівчина готова воювати на боці РФ і їй не шкода, що РФ обстрілює Україну ракетами

Під час засідання суду дівчина заявила - хоче, щоб Україна її обміняла на полоненого цивільного чи військового. Вона додала, що "бажає воювати на боці РФ зі зброєю проти України".

Зрадниця також додала, що "їй шкода людей, які опиняються під обстрілами, але їй не шкода ті об`єкти, які війська РФ ракетними ударами знищують".

Свідчення підозрюваної у суді / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

"Забавна і глупа дівчина"

На суді виступили троє знайомих підозрюваної. Один із них заявив, що раніше дівчина ночувала з ним у його квартирі, він додав, що вона говорила, що "працює у Кременчуку". Свою знайому він описав, як "забавну та глупу дівчину".

Однокласниця підозрюваної пояснила, що вони дружили до початку повномасштабної війни. Проте, коли вона побачила, що її подруга прославляє у соцмережах РФ, припинила з нею спілкування.

Інший знайомий розповів, що у березні 2023 року до нього прийшла дівчина та попросила підвезти її на автостанцію, оскільки вона купила великого білого ведмедя. Він погодився, проте спочатку по роботі повинен був заїхати на кар’єр. Згодом він дізнався, що його знайома там робила зйомку для окупантів.

Вирок суду

Суд встановив, що дівчина вчинила 10 епізодів злочинів. Відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи, вона не хворіє ніякими розладами та усвідомлює свої дії. Суд врахував і те, що підозрювана не розкаялась, а навпаки - хоче воювати за Росію. Також вона усвідомлювала, що її дії спровокують загибель людей, проте їй на це було байдуже.

Суд визнав дівчину винною за ч. 2 ст. 111 та ч. 2 ст. 436-2 КК України. Її засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Вирок суду ще можна оскаржити в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, СБУ викрила колаборантку, яка допомагала окупантам під час окупації Херсонщини.

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