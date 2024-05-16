22-річний чоловік заявив, що його "не можуть мобілізувати, бо він утримує дружину та дітей": як це закінчилось

В Умані на Черкащині до 3 років та 1 місяця позбавлення волі засудили 22-річного чоловіка, який від вересня 2023 року ухилявся від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Уманського міськрайонного суду Черкаської області.

За даними суду, 22-річний чоловік, який перебував у запасі ЗСУ, 10 квітня 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У вересні 2023 року він отримав повістку, проте ухилився від служби в армії.

На суді житель Умані провину визнав. Він пояснив, що думав, "що за певних особистих життєвих обставин, пов`язаних з наявністю на його утриманні дружини та дитини, він не може бути мобілізованим". Підсудний просив суд його не карати.

"Суд бере до уваги те, що обвинувачений має вік 22 роки, осудний, одружений, на утриманні має двох малолітніх дітей, не працевлаштований, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, за місцем проживання характеризується посередньо, має непогашену судимість за ч. 1 ст. 345 КК України та вчинив злочин у період визначеного судом іспитового строку", - йдеться у матеріалах суду.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив його до 3 років та 1 місяця позбавлення волі, оскільки у підсудного була непогашена судимість.

Вирок суду

Нагадаємо, на Київщині чоловік отримав повістку та почав ховатись від ТЦК.

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