22-річний призовник вистрибнув з 5 поверху тернопільського військкомату

Молодика з численними травмами госпіталізували.
У понеділок, 7 червня, в Тернополі 22-річний призовник вистрибнув з 5 поверху військкомату на вул.Тролейбусній. Його з травмами госпіталізувала швидка.
Про це повідомив генеральний директор Центру екстренної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус.
"О 1:11 бригада швидкої виїжджала на вул.Тролейбусну, до військкомату, де рятувала 22-річного пацієнта. Із політравмою, вибитими зубами нижньої щелепи, закритим переломом правої гомілки потерпілого, після оперативно наданої медичної допомоги, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги", - йдеться у повідомлення.
Чому молодик вистрибнув з 5-го поверху військкомату - з'ясовують правоохоронці.
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