22-річний військовий загинув в автотрощі на Рівненщині, ще одного бійця госпіталізували: фото, відео

У Дубенському районі Рівненської області сталась смертельна аварія.
Сьогодні, 16 червня, близько 07:30 на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу села Привільне Рівненської області внаслідок ДТП загинув 22-річний військовий, ще одного військового госпіталізували.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.
"60-річний водій вантажного автокрану "ЗІЛ", виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не врахував дорожню ситуацію, не надав переваги в русі, в результаті чого в нього врізався автомобіль Skoda Rapid", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок ДТП загинув 22-річний водій легковика, житель Острога. 21-річного пасажира, жителя Миколаєва, із травмами різного ступеня госпіталізували до лікарні. Обоє молодих чоловіків — військовослужбовці.
Слідчі встановлюють усі обставини смертельної ДТП.
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