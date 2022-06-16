22-річний військовий загинув в автотрощі на Рівненщині, ще одного бійця госпіталізували: фото, відео

22-річний військовий загинув в автотрощі на Рівненщині, ще одного бійця госпіталізували: фото, відео

У Дубенському районі Рівненської області сталась смертельна аварія.

Сьогодні, 16 червня, близько 07:30 на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу села Привільне Рівненської області внаслідок ДТП загинув 22-річний військовий, ще одного військового госпіталізували.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.

"60-річний водій вантажного автокрану "ЗІЛ", виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не врахував дорожню ситуацію, не надав переваги в русі, в результаті чого в нього врізався автомобіль Skoda Rapid", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП загинув 22-річний водій легковика, житель Острога. 21-річного пасажира, жителя Миколаєва, із травмами різного ступеня госпіталізували до лікарні. Обоє молодих чоловіків — військовослужбовці.

Слідчі встановлюють усі обставини смертельної ДТП.

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