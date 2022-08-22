22 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

22 серпня 2022 року – понеділок. 180-й день війни Росії проти України. 234-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

22 серпня - Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на основі релігії або переконань. Дату встановила Генеральна Асамблея ООН, а всі держави підтвердили своє засудження терористичних актів, насильницьких дій, екстремізму, які, на жаль, і досі відбуваються у різних частинах світу. Люди потерпали і надалі потерпають лише тому, що належать до іншого віросповідання.

Також 22 серпня - День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків. Подія відбувається щорічно від 1996 року. Урочисті заходи включають в себе пам'ятні реквієми, покладання квітів до меморіалів та відкриття нових пам'ятних плит тим людям, які віддали своє життя у боротьбі проти злочинності.

А ще 22 серпня - Всесвітній день рослинного молока. Свято з'явилося зовсім нещодавно - 2017 року. Запропонували його у противагу Дню молока, підкреслити переваги та перспективи рослинного молока. Ідею створив захисник з прав тварин, співзасновник медіа-організації Plant Based News та видатний активіст Роббі Локі за участю Міжнародної організації з інформування про продукти харчування ProVeg.

Яке сьогодні, 22 серпня, церковне свято

22 серпня - день пам'яті апостола Матвія / Фото: commons.wikimedia.org

22 серпня в церковному календарі – день пам'яті апостола Матвія. Святий народився у Віфлеємі та з дитинства вивчав священні книги в Єрусалимі. Навчанням чоловіка керував Симеон Богоприємець. Все своє життя Матвій був доброчесним, багато молився. Коли Ісус Христос почав шукати учнів та проповідував, Матвій став одним з 70 менших апостолів, про яких розповідається у Єрусалимі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 серпня

Які сьогодні іменини: Дмитро, Леонтій, Антон, Олексій, Іван.

Талісманом людини, народженої 22 серпня є бурштин. Вперше натуральний бурштин описали ще X століття до нашої ери. Жерці у Стародавньому Єгипті використовували камінь для муміфікації. А в Давньому Римі робили прикраси для патриціїв. Здавна бурштин вважався каменем, який захищає від безлічі недуг.

В цей день народилися:

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1760 рік — Папа Римський Лев XII;

1862 рік — французький композитор Клод Дебюссі;

1920 рік — американський письменник-фантаст Рей Бредбері.

Що не можна робити в цей день

Не варто дивитися на місяць.

Не потирайте руки.

22 серпня краще не носити металеві прикраси.

Народні прикмети і традиції на 22 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: вітряний - буде холодна зима;

якщо 22 серпня негода - наступного року буде неврожай;

ранній іній означає хороший врожай наступного року;

видно на небі місяць досить чітко - кінець серпня буде спекотним.

В народі 22 серпня називали Матвія-змієсоса корів. Цього дня домашню худобу не виганяли на паству, тому що вважали, що злі духи в формі змій можуть висмоктати все молоко. Зазвичай 22 серпня дощова та холодна погода.

Погода на сьогодні, 22 серпня

Сьогодні, 22 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарно протягом всього дня, вдень можливий дрібний дощ. У Харкові ясно, опадів не передбачається. В Одесі ясна погода, без опадів.

Температура повітря в Києві +29 вдень та +20 вночі. У Львові +26 вдень та +19 вночі. У Харкові +30 вдень та +19 вночі. В Одесі +30 вдень та +23 вночі.

Пам’ятні дати 22 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 серпня:

1485 рік — відбувається битва при Босворті війни Червоної та Білої троянд;

1531 рік — молдовського господаря Петра Рареша розбиває військо Речі Посполитої під Гвіздцем біля Обертина;

1770 рік — капітан Джеймс Кук під час своєї першої навколосвітньої експедиції висаджується на східному узбережжі Австралії, яке називає Новим Південним Уельсом й оголошує володінням британської корони;

1795 рік — у Французькій республіці приймають Конституція ІІІ року, що ліквідувала загальне виборче право;

1864 рік — підписують першу Женевську конвенцію, утворюють товариство Червоного хреста;

1868 рік — Христіан Генріх Фрідрих Петерс відкриває астероїд 102 Міріам;

1910 рік — підписують Договір про приєднання Кореї до Японії;

1918 рік — відбувається обмін грамотами про мир між Османською імперією та Українською Державою;

1919 рік — під час наступу на Київ війська УНР займають Житомир та станцію Попільня;

1919 рік — Директорія та уряд УНР ухвалюють рішення про переговори з армією Денікіна щодо встановлення демаркаційної лінії між двома арміями;

1992 рік — президент УНР в екзилі Микола Плав'юк передає президентові України Леоніду Кравчуку грамоту Державного центру УНР, згідно з якою незалежна Україна є правонаступницею Української Народної Республіки.

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