22 січня — яке церковне свято в православному календарі

Яке сьогодні свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сьогодні, 22 січня, в православному календарі день пам’яті преподобного Євстратія. Жив він у IX столітті, народився в місті Тарса в багатій та благочестивій родині. Коли юнаку було всього лише 20 років, він пішов з батьківського дому, подвизався на подвиги та жив в святій обителі. Там Євстратій спав на голих дошках, невпинно молився, харчувався хлібом з водою.

Згодом Євстратія обрали настоятелем. Здійснив він чимало чудес за своє життя. А перед смертю заповів братії не піддаватися жодним спокусам, не прагнути до земних благ, а вірити в Господа та світле майбутнє.

Прикмети 22 січня

Народні прикмети 22 січня / Фото: Pexels

на верхівці дерев сидять ворони — будуть сильні морози;

кішка шукає тепле місце до похолодання;

якщо кішка лежить пузом догори — буде потепління;

сонячно і ясно до хорошого урожаю цього року.

Що сьогодні не можна робити

Церква рекомендує цього дня не байдикувати. Однак і абияк працювати також не варто, бо святі можуть покарати людину за лінь. Також забороняється лихословити, лаятися, пліткувати, сваритися.

Що можна робити сьогодні

У наших предків 22 січня називалося "день, коли змивали Святки". Тобто цього дня починали генеральне прибирання в будинку після всіх зимових свят. Також відвідували лазню, прали речі. Цього дня багато прислів'їв говорить, що прибирання в будинку допомагає залучити благополуччя і щастя.

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