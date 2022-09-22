22 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

22 вересня 2022 року – четвер. 211-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 100 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

22 вересня - Національний день партизанської слави в Україні. Святкується від 2001 року. Головна мета цього дня - вшанувати пам'ять партизанів та підпільників, нагадати про їхній важливий подвиг сучасному поколінню українців.

Також 22 вересня - Всесвітній день без автомобілів. Головна мета цього свята в приверненні уваги уряду, громадськості, представників великих автомобільних концернів до проблеми забруднення атмосфери вихлопними газами і до підвищення рівня шуму у великих містах. Організатори дня вважають, що ці проблеми можна вирішити, якщо збільшити кількість громадського транспорту, використовувати альтернативні засоби пересування. Започаткували свято у Франції. Тоді місцева влада вирішила зупинити автомобільний рух в декількох містах на цілу добу. В наступні роки ця традиція поширилася іншими країнами, зокрема, США та Канадою.

А ще 22 вересня - Всесвітній день захисту слонів. Головна його мета - розробити заходи спрямовані на припинення скорочення чисельності цих тварин через браконьєрство та знищення місць їхнього проживання. Святкування було створене екологами та природоохоронніми організаціями, які забили в сполох, коли популяція слонів в світі почала критично скорочуватися.

22 вересня - Всесвітній день носорога. Ще одне важливе екологічне свято, яке було започатковане 2010 року Міжнародним фондом дикої природи. Тоді його відсвяткували лише в Південній Африці, однак через кілька років подія отримала всесвітній характер.

Також 22 вересня - Всесвітній день пацієнтів, які страждають на ХМЛ (хронічний мієлоїдний лейкоз). Головна мета всіх заходів, які присвячені цьому дню, полягає в тому, щоб нагадати людям про важливість ранньої діагностики для своєчасно розпочатого лікування.

А ще 22 вересня - День білого шоколаду. Організатори цього свята мали за мету привернути увагу людей до цих корисних солодощів. Адже в білому шоколаді містяться селен та вітамін К, які потрібні організму людини. А ще в ньому немає кофеїну.

22 вересня - День троянд (World Rose Day). Пам'ятний день започаткували на честь Мелінди Роуз, якій у 12-річному віці поставили діагноз пухлина Аскіна. Це дуже рідкісний вид раку, який неможливо вилікувати, а пацієнт помирає за кілька тижнів.

Також 22 вересня - День осіннього рівнодення. В давнину цей час співпадав з періодом закінчення збирання врожаю. Осіннє рівнодення - астрономічне явище, коли день та ніч мають однаковий час.

Яке сьогодні, 22 вересня, церковне свято

22 вересня - день пам'яті праведних Йоакима й Анни / Фото: commons.wikimedia.org

22 вересня в церковному календарі – день пам'яті праведних Йоакима й Анни. Вони були батьками Діви Марії. Довгий час подружжя не мало дітей і дуже сумувало з цього приводу. Вони щодня молилися, щоб Бог подарував їм дитя. Одного разу до них з небес зійшов ангел Божий та сказав, що скоро народиться в них донька Марія, яка покладе початок найвідомішому роду серед людей.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 вересня

Які сьогодні іменини: Олександр, Микита, Йосип, Захар, Дмитро, Аким, Олексій, Сергій, Опанас, Харитон.

Талісманом людини, народженої 22 вересня є корал. Корали були дуже популярними за часів Київської Русі. Здавна люди вважали, що вони добре впливають на кровообіг та роботу серця. А ще вірили, що корали допомагають заспокоїтися.

В цей день народилися:

1835 рік — український філолог-славіст, автор учення про внутрішню форму слова Олександр Потебня;

1839 рік — український художник Корнило Устиянович;

1909 рік — діяч ОУН, адміністратор Львівського медичного інституту Євстахій Струк;

1928 рік — українська письменниця, член НСПУ, ПЕН-клубу, Об'єднання українських письменників у Канаді "Слово" Світлана Кузьменко;

1939 рік — український композитор, Народний артист України, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Шевченківської премії, член Національної спілки композиторів України Олександр Костін;

1951 рік — український прозаїк Гурепко Микола Михайлович;

1959 рік — український актор, поет, режисер, Народний артист України Борис Барський;

1964 рік — український прозаїк і журналіст Володимир Хрущак;

1965 рік — український дипломат, Надзвичайний і повноважний Посол, виконувач обов'язків Міністра закордонних справ України Андрій Дещиця;

1971 рік — українська гандболістка, бронзова призерка Олімпійських ігор Лариса Заспа;

1975 рік — українська поетеса і літературознавець Олена Галета.

Що не можна робити в цей день

Не варто починати нових справ.

Не можна лаятися, лихословити, сваритися.

Заборонено прибирати в будинку та займатися рукоділлям.

Мамам не можна лаяти своїх доньок.

Народні прикмети і традиції на 22 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо листя з вишні ще не опало, буде тепла погода;

багато павутини означає морозну зиму;

з сосни чи ялинки падає багато рудих голок - зимою буде багато снігу;

вранці іній - буде гарний врожай наступного року.

В народі 22 вересня називали "Піднесений день". Цього дня безплідні пари обов'язково молилися Йоакиму та Анні, щоб вони подарували їм дитя. Також було прийнято, щоб родичі приходили 22 вересня до молодят і дивилися, як вони дають собі раду. На стіл молода господиня традиційно ставила пироги.

Погода на сьогодні, 22 вересня

Сьогодні, 22 вересня, в Києві похмуро, очікується невеликий дощ. У Львові хмарна погода, без опадів. У Харкові хмарно, опадів не передбачається. В Одесі похмуро, але без опадів.

Температура повітря в Києві +18 вдень та +11 вночі. У Львові +17 вдень та +8 вночі. У Харкові +21 вдень та +11 вночі. В Одесі +21 вдень та +13 вночі.

Пам’ятні дати 22 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 вересня: