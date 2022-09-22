22 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

22 вересня 2022 року – четвер. 211-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 100 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
22 вересня - Національний день партизанської слави в Україні. Святкується від 2001 року. Головна мета цього дня - вшанувати пам'ять партизанів та підпільників, нагадати про їхній важливий подвиг сучасному поколінню українців.
Також 22 вересня - Всесвітній день без автомобілів. Головна мета цього свята в приверненні уваги уряду, громадськості, представників великих автомобільних концернів до проблеми забруднення атмосфери вихлопними газами і до підвищення рівня шуму у великих містах. Організатори дня вважають, що ці проблеми можна вирішити, якщо збільшити кількість громадського транспорту, використовувати альтернативні засоби пересування. Започаткували свято у Франції. Тоді місцева влада вирішила зупинити автомобільний рух в декількох містах на цілу добу. В наступні роки ця традиція поширилася іншими країнами, зокрема, США та Канадою.
А ще 22 вересня - Всесвітній день захисту слонів. Головна його мета - розробити заходи спрямовані на припинення скорочення чисельності цих тварин через браконьєрство та знищення місць їхнього проживання. Святкування було створене екологами та природоохоронніми організаціями, які забили в сполох, коли популяція слонів в світі почала критично скорочуватися.
22 вересня - Всесвітній день носорога. Ще одне важливе екологічне свято, яке було започатковане 2010 року Міжнародним фондом дикої природи. Тоді його відсвяткували лише в Південній Африці, однак через кілька років подія отримала всесвітній характер.
Також 22 вересня - Всесвітній день пацієнтів, які страждають на ХМЛ (хронічний мієлоїдний лейкоз). Головна мета всіх заходів, які присвячені цьому дню, полягає в тому, щоб нагадати людям про важливість ранньої діагностики для своєчасно розпочатого лікування.
А ще 22 вересня - День білого шоколаду. Організатори цього свята мали за мету привернути увагу людей до цих корисних солодощів. Адже в білому шоколаді містяться селен та вітамін К, які потрібні організму людини. А ще в ньому немає кофеїну.
22 вересня - День троянд (World Rose Day). Пам'ятний день започаткували на честь Мелінди Роуз, якій у 12-річному віці поставили діагноз пухлина Аскіна. Це дуже рідкісний вид раку, який неможливо вилікувати, а пацієнт помирає за кілька тижнів.
Також 22 вересня - День осіннього рівнодення. В давнину цей час співпадав з періодом закінчення збирання врожаю. Осіннє рівнодення - астрономічне явище, коли день та ніч мають однаковий час.
Яке сьогодні, 22 вересня, церковне свято
22 вересня в церковному календарі – день пам'яті праведних Йоакима й Анни. Вони були батьками Діви Марії. Довгий час подружжя не мало дітей і дуже сумувало з цього приводу. Вони щодня молилися, щоб Бог подарував їм дитя. Одного разу до них з небес зійшов ангел Божий та сказав, що скоро народиться в них донька Марія, яка покладе початок найвідомішому роду серед людей.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 вересня
Які сьогодні іменини: Олександр, Микита, Йосип, Захар, Дмитро, Аким, Олексій, Сергій, Опанас, Харитон.
Талісманом людини, народженої 22 вересня є корал. Корали були дуже популярними за часів Київської Русі. Здавна люди вважали, що вони добре впливають на кровообіг та роботу серця. А ще вірили, що корали допомагають заспокоїтися.
В цей день народилися:
- 1835 рік — український філолог-славіст, автор учення про внутрішню форму слова Олександр Потебня;
- 1839 рік — український художник Корнило Устиянович;
- 1909 рік — діяч ОУН, адміністратор Львівського медичного інституту Євстахій Струк;
- 1928 рік — українська письменниця, член НСПУ, ПЕН-клубу, Об'єднання українських письменників у Канаді "Слово" Світлана Кузьменко;
- 1939 рік — український композитор, Народний артист України, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Шевченківської премії, член Національної спілки композиторів України Олександр Костін;
- 1951 рік — український прозаїк Гурепко Микола Михайлович;
- 1959 рік — український актор, поет, режисер, Народний артист України Борис Барський;
- 1964 рік — український прозаїк і журналіст Володимир Хрущак;
- 1965 рік — український дипломат, Надзвичайний і повноважний Посол, виконувач обов'язків Міністра закордонних справ України Андрій Дещиця;
- 1971 рік — українська гандболістка, бронзова призерка Олімпійських ігор Лариса Заспа;
- 1975 рік — українська поетеса і літературознавець Олена Галета.
Що не можна робити в цей день
- Не варто починати нових справ.
- Не можна лаятися, лихословити, сваритися.
- Заборонено прибирати в будинку та займатися рукоділлям.
- Мамам не можна лаяти своїх доньок.
Народні прикмети і традиції на 22 вересня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:
- дивилися, який сьогодні день: якщо листя з вишні ще не опало, буде тепла погода;
- багато павутини означає морозну зиму;
- з сосни чи ялинки падає багато рудих голок - зимою буде багато снігу;
- вранці іній - буде гарний врожай наступного року.
В народі 22 вересня називали "Піднесений день". Цього дня безплідні пари обов'язково молилися Йоакиму та Анні, щоб вони подарували їм дитя. Також було прийнято, щоб родичі приходили 22 вересня до молодят і дивилися, як вони дають собі раду. На стіл молода господиня традиційно ставила пироги.
Погода на сьогодні, 22 вересня
Сьогодні, 22 вересня, в Києві похмуро, очікується невеликий дощ. У Львові хмарна погода, без опадів. У Харкові хмарно, опадів не передбачається. В Одесі похмуро, але без опадів.
Температура повітря в Києві +18 вдень та +11 вночі. У Львові +17 вдень та +8 вночі. У Харкові +21 вдень та +11 вночі. В Одесі +21 вдень та +13 вночі.
Пам’ятні дати 22 вересня
Календар важливих подій в Україні та світі за 22 вересня:
- 1002 рік — засновують місто Хотин (Чернівецька область, Україна);
- 1307 рік — Королівська рада Франції ухвалює рішення про арешт усіх тамплієрів, що перебували на території держави;
- 1499 рік — Швейцарія здобуває незалежність від Священної Римської імперії;
- 1792 рік — цей день оголосили першим днем французького революційного календаря;
- 1862 рік — президент США Авраам Лінкольн оголошує про звільнення негрів-рабів;
- 1908 рік — Князівство Болгарія де-юре визнають незалежною державою;
- 1917 рік — Симон Петлюра виступає на засіданні Генерального секретаріату УНР із законопроєктом про Вільне козацтво;
- 1955 рік — в Аргентині здійснюють військовий переворот, що повалює уряд диктатора Хуана Перона;
- 1968 рік — українська співачка Софія Ротару виходить заміж за свого акомпаніатора Анатолія Євдокименка;
- 1980 рік — починається ірано-іракська війна;
- 1993 рік — прем'єр-міністра України Леоніда Кучму відправлюють у відставку;
- 2012 рік — в одному з ресторанів Преторії під час збройного пограбування, смертельно ранять Коррі Сандерса, екс-чемпіона світу з боксу, який наступного дня помирає у лікарні;
- 2019 рік — завершується український фестиваль "Comic Con Ukraine 2019" у Києві.