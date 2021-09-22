22 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

22 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

У народі 22 вересня називали Днем породіль.

Який сьогодні день

У середу, 22 вересня, в світі відзначається Всесвітній день захисту слонів, Всесвітній день носорога, Всесвітній день пацієнтів, які страждають на ХМЛ (хронічний мієлоїдний лейкоз) та День без автомобілів.

В України цього дня відзначють День партизанської слави, у Малі та Болгарії - День Незалежності, в Естонії - День збройного опору, вшанування пам'яті жертв відновлення радянської влади 1944 року.

Пам'ятні дати 22 вересня

1002 — заснування міста Хотин (Чернівецька область, Україна).

1307 — Королівська рада Франції ухвалила рішення про арешт усіх тамплієрів, що перебувають на території держави.

1862 — президент США Авраам Лінкольн оголосив про звільнення негрів-рабів.

1939 — радянські війська окупували Львів і Стрий.

1939 — СРСР і Третій Рейх попередньо встановили демаркаційну лінію між своїми окупаційними зонами в Польській республіці.

1955 — в Аргентині здійснено військовий переворот, що повалив уряд диктатора Хуана Перона.

1980 — почалася ірано-іракська війна.

Церковне свято сьогодні 22 вересня

22 вересня православна церква вшановує пам'ять святих Іоакима і Анни - батьків Богородиці. Іоаким був нащадком царя Давида, якому Бог обіцяв, що від насіння його нащадків народиться Спаситель світу.

Згідно з переказами, у благочестивої пари з Єрусалима довго не було дітей. Одного разу Іоаким прийшов до храму, щоб принести жертву Богу, але первосвященик відмовив йому в проведенні обряду. Він обґрунтував відмову тим, що Іоаким ще не дав Ізраїлю потомства. Тоді Іоаким в скорботі пішов у пустелю для молитви про народження дитини.

Тоді і йому, і його дружині з'явився ангел, який сповістив, що про їхніх нащадків "будуть говорити в усьому світі". Через дев'ять місяців Анна народила дівчинку. Подружжя дали обітницю присвятити дитину Богу і віддали Марію до Єрусалимського храму для служіння до повноліття.

Що не можна робити цього дня​​​

Не можна лаятися, лихословити, обговорювати і засуджувати людей

Цього дня не можна позичати гроші, інакше вони перестануть водитися

Прикмети на 22 вересня

День Якима (Іоакима) і Ганни на Русі називали ще Днем породіль. Обидва святі вважаються покровителями породіль і бездітних жінок. Цього дня було заведено вітати молодих матерів, а також вшановували повитух. Для цього пекли пироги, варили кашу і звали жінок на бенкет. А дружини, які ще не змогли завести дітей, молилися Акіму і Ганні про зачаття.

Багато павутини – до погожої осені та морозної зими.

Сніг, який випав цього дня, обіцяє поганий урожай наступного року.

Якщо з модрини ще не всі голки обсипалися, то взимку буде багато снігу, але він буде швидко танути.

Багато лушпиння на цибулі – зима буде холодною.

Листя з вишні ще не опало – до теплої погоди.

Associated Press

Іменини 22 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 22 вересня, святкують: Афанасій, Василь, Ганна, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Сергій.

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