22 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

22 жовтня 2022 року – субота. 241-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 70 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

22 жовтня - Міжнародний день захисту чоловічої нервової системи від насильницьких дій зі сторони жінки. Хоч це свято і не є офіційним, але воно широко популярне, особливо в соціальних мережах. Автори цієї цікавої події невідомі. Однак, жінки часто жартують, що це самі чоловіки знайшли привід для святкування, тому що втомилися від жіночих "моралей".

Також 22 жовтня - Всесвітній день людей з вадами мовлення. Свято було створене 1998 року. Його мета - ознайомити людей з різноманітними вадами мовленнями, якими можуть страждати дорослі та діти. Найбільш важкою вадою вважається заїкання (логоневроз). Це порушення ритму, плавності, організації мовлення.

А ще 22 жовтня - День змін на краще (National Make A Difference Day). Він присвячений тому, щоб люди могли спільними зусиллями змінити цей світ та допомогти оточуючим з цим. Подія була започаткована журналом USA Weekend та командою Points of Light 1992 року.

22 жовтня - Міжнародний день Caps Lock. Ідея створення цього свята належить американцю Дереку Арнольду. Головна його мета - вказати всім тим, хто під час друкування використовує клавішу Caps Lock, що часто є неприпустимим.

Також 22 жовтня - День Фехнера. Цю міжнародну подію присвятили відомому німецькому вченому, філософу та експериментальному психологу Густаву Теодору Фехнеру. Сучасні психофізики вважають цей день своїм професійним святом. Найбільше Фехнер відомий завдяки своїм досягненням, особливо "відкриттям" психофізики як сфери психології, яка вивчає взаємодію між фізичними процесами.

Яке сьогодні, 22 жовтня, церковне свято

22 жовтня - день пам'яті преподобних Андроника та його дружини Афанасії / Фото: pixabay.com

22 жовтня в церковному календарі – день пам'яті преподобних Андроника та його дружини Афанасії. Вони жили в V столітті та намагалися створити благочестиву сім'ю. Андроник був ювеліром, але більшу частину своїх грошей віддавав бідним. Однак, в один день захворіли всі діти подружжя, а потім і померли. Андроник почав молитися, а потім відправився з дружиною до Єрусалиму. Там вони зрозуміли, що повинні відійти в чернече життя. Дванацять років прожили вони окремо в монастирях.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 жовтня

Які сьогодні іменини: Яків, Авраам, Андроник, Максим, Костянтин, Петро.

Талісманом людини, народженої 22 жовтня є діамант. Це алмаз, якому додають спеціальної форми за допомогою оброблення. Здавна вважалося, що діаманти вміють лікувати від вікових проблем, проблем з психікою та позбавляють від різних залежностей.

В цей день народилися:

1878 рік — український військовий діяч Вадим Богомолець;

1912 рік — українська розвідниця, зв'язкова УВО, ОУН Дарія Гнатківська;

1913 рік — український скульптор-різьбяр Василь Свида;

1930 рік — український кінооператор, член-кореспондент Академії мистецтв України, президент Гільдії кінооператорів України Вілен Калюта;

1934 рік — український і російський кінорежисер, сценарист, художник Георгій Юнгвальд-Хількевич;

1935 рік — український поет Борис Олійник.

Що не можна робити в цей день

Не варто йти в ліс.

Чоловікам заборонено цього дня голити голову.

Краще не пити алкоголь, крім домашнього вина.

Народні прикмети і традиції на 22 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: птахи нахохлилися - погода швидко погіршиться;

випав перший сніг - через 40 днів чекайте на справжню зиму;

кінь фиркає - буде потепління;

ввечері червоні хмари - чекайте на вітряну погоду.

В народі 22 жовтня називали Єрофеїв день. Часто в народі дату пов'язували з сильним похолоданням. З дерев опадає майже все листя, посилюються морози, може випадати сніг.

Погода на сьогодні, 22 жовтня

Сьогодні, 22 жовтня, в Києві хмарно весь день, ближче до вечора дрібний дощ. У Львові хмарно, вдень і увечері дощ. У Харкові похмура погода, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +12 вдень та +4 вночі. У Львові +12 вдень та +4 вночі. У Харкові +10 вдень та +3 вночі. В Одесі +16 вдень та +10 вночі.

Пам’ятні дати 22 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 жовтня: