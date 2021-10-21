22 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

У старовину цього дня зазвичай закривали грибний сезон - збирали останні осінні сироїжки.
Який сьогодні день
У п'ятницю, 22 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день обізнаності про заїкання, День Фехнера, День австрійського ігристого вина, Міжнародний день Caps Lock. В Австралії цього дня відзначають День вомбата, у США - Національний день горіхів.
Пам'ятні дати 22 жовтня
- 794 — Кіото стало столицею Японії.
- 1797 — Гарнерен Андре-Жак здійснив перший в історії людства стрибок з парашутом.
- 1883 — у Нью-Йорку відкрилася "Метрополітен-опера". У перший вечір звучала опера Гуно "Фауст".
- 1938 — Честер Карлсон виготовив першу фотокопію паперового документа.
- 1949 — СРСР провів перші випробування своєї ядерної зброї.
- 1962 — Президент США Джон Кеннеді виступив із заявою про оголошення повітряної і морської блокади Куби, на якій були виявлені радянські ракети.
- 1975 — радянська космічна станція "Венера-9" здійснила посадку на поверхню Венери.
- 1980 — Папа Римський скасував вердикт 1633 року, що засуджував Галілея.
Церковне свято сьогодні 22 жовтня
22 жовтня православна церква відзначає пам'ять Якова Алфієвого - одного з Дванадцяти апостолів, брата апостола Матвія. Згідно з житієм, перш ніж стати учнем Христа, Яків був митарем, а після проповідував в Юдеї та Едессі. Інформації про життя і діяльності цього святого збереглося дуже мало, тим більше, що в джерелах нерідко виникає плутанина в відомостях про різних Яковів. Крім Якова Алфієвого, в писаннях згадуються апостол Яків Заведея і апостол від сімдесяти Яків, "брат Господній".
Що не можна робити цього дня
- Будьте уважніше і не марнуйте дарма сили.
- Обережніше в транспорті та в юрбі, у вас можуть щось вкрасти.
- Також слід уникати сварок, вони принесуть тільки розчарування.
Прикмети на 22 жовтня
У селах в цей час розпочиналася пора заготівлі дров на зиму. Раніше Якова селяни до цього заняття не приступали. По-перше, влітку завжди вистачало і інших турбот, а по-друге, вважалося, що осіннє поліно горить найспекотніше, оскільки з нього вже пішли всі соки.
Нерідко на Якова випадав дрібний град. Крупа цього дня з'являлася і на столах: селяни починали обдирати просо, овес, ячмінь, молоти пшеницю. Тому на Якова господині насамперед готували кашу, яку подавали з маслом або салом. Пекли також пироги з кашею і пригощали ними рідних і сусідів.
На Якова закривали грибний сезон - збирали останні осінні сироїжки. Їх або солили, або гасили і подавали з картоплею.
- Зима стає на ноги. Можна сподіватися на великий дощ і, навіть, на сніжну крупу;
- Після Якова осінь вже заплакала;
- Після Якова тепла ніякого.
Іменини 22 жовтня
День ангела (іменини) сьогодні, 22 жовтня, святкують: Костянтин, Максим, Петро, Юхим, Яків.
Читайте також: