22 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

22 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

У старовину цього дня зазвичай закривали грибний сезон - збирали останні осінні сироїжки.

Який сьогодні день

У п'ятницю, 22 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день обізнаності про заїкання, День Фехнера, День австрійського ігристого вина, Міжнародний день Caps Lock. В Австралії цього дня відзначають День вомбата, у США - Національний день горіхів.

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Пам'ятні дати 22 жовтня

794 — Кіото стало столицею Японії.

1797 — Гарнерен Андре-Жак здійснив перший в історії людства стрибок з парашутом.

1883 — у Нью-Йорку відкрилася "Метрополітен-опера". У перший вечір звучала опера Гуно "Фауст".

1938 — Честер Карлсон виготовив першу фотокопію паперового документа.

1949 — СРСР провів перші випробування своєї ядерної зброї.

1962 — Президент США Джон Кеннеді виступив із заявою про оголошення повітряної і морської блокади Куби, на якій були виявлені радянські ракети.

1975 — радянська космічна станція "Венера-9" здійснила посадку на поверхню Венери.

1980 — Папа Римський скасував вердикт 1633 року, що засуджував Галілея.

Церковне свято сьогодні 22 жовтня

22 жовтня православна церква відзначає пам'ять Якова Алфієвого - одного з Дванадцяти апостолів, брата апостола Матвія. Згідно з житієм, перш ніж стати учнем Христа, Яків був митарем, а після проповідував в Юдеї та Едессі. Інформації про життя і діяльності цього святого збереглося дуже мало, тим більше, що в джерелах нерідко виникає плутанина в відомостях про різних Яковів. Крім Якова Алфієвого, в писаннях згадуються апостол Яків Заведея і апостол від сімдесяти Яків, "брат Господній".

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Що не можна робити цього дня​​​

Будьте уважніше і не марнуйте дарма сили.

Обережніше в транспорті та в юрбі, у вас можуть щось вкрасти.

Також слід уникати сварок, вони принесуть тільки розчарування.

Прикмети на 22 жовтня

У селах в цей час розпочиналася пора заготівлі дров на зиму. Раніше Якова селяни до цього заняття не приступали. По-перше, влітку завжди вистачало і інших турбот, а по-друге, вважалося, що осіннє поліно горить найспекотніше, оскільки з нього вже пішли всі соки.

Нерідко на Якова випадав дрібний град. Крупа цього дня з'являлася і на столах: селяни починали обдирати просо, овес, ячмінь, молоти пшеницю. Тому на Якова господині насамперед готували кашу, яку подавали з маслом або салом. Пекли також пироги з кашею і пригощали ними рідних і сусідів.

На Якова закривали грибний сезон - збирали останні осінні сироїжки. Їх або солили, або гасили і подавали з картоплею.

pixabay.com

Зима стає на ноги. Можна сподіватися на великий дощ і, навіть, на сніжну крупу;

Після Якова осінь вже заплакала;

Після Якова тепла ніякого.

Іменини 22 жовтня

День ангела (іменини) сьогодні, 22 жовтня, святкують: Костянтин, Максим, Петро, Юхим, Яків.

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