Українські військові / © Associated Press

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225-й окремий штурмовий полк перейшов в оперативне підпорядкування 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерело в ЗСУ.

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Як пояснив співрозмовник видання, це не означає, що 225-й полк увійшов до штатного складу 7-го корпусу. Йдеться саме про оперативне підпорядкування: полк виконуватиме бойові завдання у смузі відповідальності корпусу під управлінням його командування.

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«Загалом такі зміни є позитивними, оскільки мають покращити координацію між органом управління та підрозділами. Адже раніше такі полки, навіть якщо виконували завдання у смузі корпусу, не підпорядковувались їм», — сказало джерело.

Нагадаємо, 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» перейшов в оперативне підпорядкування 1-го корпусу Нацгвардії «Азов». Упродовж серпня кілька батальйонів «Скелі» разом з управлінням полку перемістили в смугу відповідальності корпусу «Азов». На новій ділянці військовослужбовці вже провели успішні операції із зачистки ворога в смугах оборони бригад.

Варто зазначити, що «Скеля» тимчасово не поповнює свої лави новобранцями. Відповідне рішення ухвалив Генеральний штаб ЗСУ.

Скандал навколо полку «Скеля» — останні новини

Нагадаємо, 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» останнім часом опинився в центрі кількох гучних скандалів та журналістських розслідувань. На тлі перевірок стало відомо про масове переміщення особового складу підрозділу, звідки близько двох тисяч штурмовиків спрямували на доукомплектування інших проблемних бригад і полків Сухопутних військ України.

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У самому підрозділі заперечили чутки про розформування і підтвердили переведення частини військовослужбовців до інших частин за рішенням вищого військового командування. У «Скелі» наголосили, що це є звичайною практикою управління Силами оборони в умовах війни, а самі бійці продовжують утримувати свої позиції на передовій і виконувати всі накази головнокомандувача.

Водночас додатковий суспільний резонанс викликала інформація щодо розслідування правоохоронцями обставин загибелі бійців у тилу. Народний депутат Олександр Федієнко розкрив деталі щодо небойових втрат у підрозділі, повідомивши про відкриття Нацполіцією 103 кримінальних проваджень за фактами смертей військовослужбовців, не пов’язаних із виконанням бойових завдань. Водночас парламентар підкреслив, що ця цифра не означає наявність 103 злочинів чи вбивств усередині частини, адже більшість випадків сталися з природних причин або через нещасні випадки. Саме тому 41 провадження вже закрито за відсутністю складу злочину, щодо 61 розслідування триває, і лише в трьох справах наразі оголошено про підозру.

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