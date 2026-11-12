+22° посеред листопада, але ненадовго: синоптик попередив про різку зміну погоди в Україні

Білка. / © Pexels

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У п’ятницю, 13 листопада, частина України відчує короткочасний сплеск субтропічного тепла. У деяких регіонах повітря прогріється до +22°. Втім, загалом погода буде контрастною.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

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«Україна перебуватиме під впливом активної циклонічної системи з Атлантики та пов’язаних із нею атмосферних фронтів. Тож погодні умови в різних регіонах країни суттєво відрізнятимуться», — наголосив він.

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За словами синоптика, найпрохолодніше буде на заході країни. У регіонах проходитиме холодний атмосферний фронт, який принесе посилення вітру, дощі, а подекуди й мокрий сніг. Удень стовпчики термометрів покажуть лише від +3° до +8°.

Натомість решта території України ще залишатиметься в теплій повітряній масі, куди тепле і вологе повітря надходитиме з Італії та Середземномор’я. Вночі температура становитиме +3–8°, а вдень — +11–16°. У південних областях місцями повітря прогріється аж до +22°. Втім, часом можливі дощі.

Синоптик Віталій Постригань. наголошує: потепління буде нетривалим, а погодні умови в різних регіонах України суттєво відрізнятимуться.

За попередніми прогнозами, 15-17 листопада погоду надалі визначатиме антициклон. Через це істотних опадів не очікується. Вночі температура повітря коливатиметься від 4° морозу до 1° тепла, а вдень становитиме +3–8°.

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Втім, тривалої стабілізації погоди синоптики не прогнозують. За аналізом математичних моделей, уже в середині наступного робочого тижня Атлантика знову активізується та генеруватиме циклони, які впливатимуть на погодні умови.

Як повідомлялося, у другій половині листопада частину Європи можуть накрити сильні снігопади та заметілі. Опади прогнозують у період від 13 до 20 листопада. Основними зонами снігопадів стануть Скандинавія та Альпи з прилеглими районами.

Разом зі снігопадами Європу накриє хвиля лютих морозів до -25°. Найнижчі температури очікуються у Скандинавії, куди надходитиме арктичне повітря. У Норвегії, Швеції та Фінляндії вночі прогнозують від -10° до -21°, а місцями біля поверхні землі — до -25°.

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