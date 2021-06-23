23 червня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

23 червня — Міжнародний день вдів, День державної служби ООН, Міжнародний Олімпійський день.

Який сьогодні день

23 червня — Міжнародний день вдів, День державної служби ООН, Міжнародний Олімпійський день, Міжнародний день жінок в інженерії, День державної служби.

Міжнародний день вдів

Вперше Міжнародний день вдів у світі мав місце в 2011 році. За даними ООН, на сьогоднішній день в світі налічується близько 250 мільйонів вдів, із них 115 млн живуть у бідності. Дуже багато вдів проживає в країнах, де тривають збройні конфлікти. Втративши чоловіка, вони змушені ростити дітей самотужки. Є держави, де вдови не мають доступу до спадщини, позбавлені права на зайнятість, не можуть вважатися повноцінними членами суспільства.



Генсек ООН Пан Гі Мун закликав уряди держав приділяти особливу увагу вдовам і їхнім дітям. Мета дня — підвищення обізнаності суспільства про становище вдів та їхніх дітей.

Для України, через війну на сході країни, Міжнародний день вдів теж є надзвичайно актуальним, адже чимало українок стали вдовами, втративши чоловіків, годувальників, батьків своїх дітей.

День державної служби ООН та День Державної служби України

День державної служби ООН проголошений на 57 сесії на відзнаку внеску державної служби в процес розвитку. Його мета — підвищити значення державної служби в житті суспільства, а також орієнтувати життєві інтереси молоді у напрямку ухвалення рішень щодо кар’єри державного службовця.

Цього ж дня святкують і День Державної служби в Україні, встановлений згідно з указом президента від 4 квітня 2003 року.

Міжнародний Олімпійський день

У червні 1894 року в Парижі відбувся міжнародний конгрес з проблем фізичного виховання, в якому брали участь представники 12 країн. 23 червня доповідав ентузіаст відродження олімпійського руху барон П’єр де Кубертен. У своїй доповіді він представив власні розробки організаційних основ олімпійських ігор.

Саме тоді був створений Міжнародний олімпійський комітет. Пост генерального секретаря МОК обійняв П’єр де Кубертен. Конгрес ухвалив рішення про проведення Ігор I Олімпіади в 1896 році в Греції.

Associated Press

День ангела сьогодні

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Ванда, Зенон, Йосип, Олександр, Антоніна, Василь, Іван, Тимофій, Феофан.

Яке православне (християнське) свято сьогодні

23 червня — православні вшановують пам'ять преподобного Силуана Печерського, священномученика Тимофія.

Преподобний Силуан Печерський

Силуан схимник Печерський (13-14 століття, Київ) — православний святий, схимонах Печерського монастиря. Преподобний. Був ревним хранителем чистоти душевної та тілесної і за своє благочесне життя прп. Силуан отримав від Бога дар прозорливості та чудотворіння.

Його мощі спочивають у Дальніх печерах. Данi антропологiчних дослiджень вказують, що преподобний Силуан помер у віці 30-35 років. Ріст святого становив близько 173 см.

Священномученик Тимофій

Священномученик Тимофій, єпископ Пруський (Віфінія), за чистоту і святість життя отримав від Господа дар чудотворення. Навернув до віри Христової чимало язичників. Імператор Юліан Відступник (361-363), почувши про святого Тимофія, кинув його до в'язниці.

Юліан знову заборонив йому навчати про Ім'я Ісуса Христа, але святий безбоязно продовжував поширювати християнську віру. Тоді імператор наказав обезголовити святого. Згодом святі мощі єпископа були перенесені до Константинополя.

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

В давнину 23 червня вважали важким днем, мовляв, в цей день по землі починають бродити примари. Нещастя на Тимофія обіцяли одягнений навиворіт одяг, тріснуте коромисло, розбите дзеркало, колесо, що відвалилося від воза.

23 червня точно можна вирушати до водойм. Селяни 23 червня повсюдно топили лазню і заготовляли віники на весь рік.

Прикмети:

Під час грози білі хмари йдуть перед синіми — буде град.

Якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не очікуй.

Павуків не видно — до зміни погоди.

Якщо в цей день по полю зграями бігали миші — це обіцяло голодний рік.

Якщо ворони зграєю летіли через ліси — це означало, що буде болючий рік.

Що не можна робити цього дня

Сон проти 23 червня порожній. А ось сновидінню, побаченому вдень 23 червня, слід надати значення. Якщо сон хороший, то виповниться через два тижні, поганий – через рік. Нікому не розповідайте про те, що вам наснилося.

У цей день не можна вдягати одяг навиворіт. Це призведе до нещасть.

Що сталося цього дня

1868 — Крістофер Шоулз зі штату Вісконсин одержав патент на друкарську машинку

1917 — на II-му Всеукраїнському військовому з'їзді в Києві було проголошено І Універсал Української Центральної Ради

1941 — почалася найбільша в історії танкова битва — між німецькими та радянськими військами в районі Луцьк-Рівне-Дубно-Броди (завершилася 29 червня)

1987 — Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною — 6 м 3 см

Фото: googleusercontent.com

1990 — почалося повернення кримських татар на Батьківщину

2001 — розпочався триденний офіційний візит папи римського Івана Павла II в Україну

2016 — у Великій Британії відбувся референдум щодо членства Великої Британії в ЄС.

Хто народився цього дня

1763 — Жозефіна Богарне, імператриця Франції (1803—1807), перша дружина Наполеона Бонапарта;

1874 — Богдан Боднарський, український книгознавець, бібліограф.

1889 — Анна Ахматова (Горенко), російська поетеса українського походження;

1894 — Едуард VIII, король Великої Британії з 20 січня по 10 грудня 1936 року;

1931 — Григорій Кохан, український кінорежисер, сценарист. Автор кінострічки про УПА "Страчені світанки" (1995).

1972 — Зінедін Зідан, французький футболіст, чемпіон світу 1998 року;

1976 — Патрік Вієйра, французький футболіст, чемпіон світу 1998 року.

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