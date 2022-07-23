23 липня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

23 липня 2022 року – субота. 150-й день війни Росії проти України. 204-й день року. Яке сьогодні, 23 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

23 липня - Всесвітній день китів і дельфінів. Це надзвичайно цікаві створіння. Хоча вони й мають обтічну форму тіла та плавники, їх відносять до ссавців - вони вигодовують своїх дитинчат молоком та дихають повітрям через легені. А ще вони дуже соціальні істоти та мають високий рівень інтелекту. Подія була створена для привернення уваги людства до проблем цих тварин, зокрема до незаконного виловлення для цирків, океанаріїв та дельфінаріїв. Дата була встановлена 1986 року.

23 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

23 липня - день пам'яті преподобного Антонія Києво-Печерського / Фото: commons.wikimedia.org

23 липня в церковному календарі – день пам'яті преподобного Антонія Києво-Печерського. Цей ченець заснував Києво-Печерську лавру. Він проживав на території сучасної України та обрав чернечий спосіб життя ще в юному віці. Після подорожі до Афону він повернувся до Києва та поселився в печері аскетом. Останні роки свого життя присвятив будівництву монастиря. Помер у віці 90 років.

Пам’ятні дати 23 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 23 липня:

971 рік — Київська Русь і Візантійська імперія укладають мирний договір;

1093 рік — половці розбивають руське військо Святополка в битві на річці Желянь;

1840 рік — Велика Британія оголошує, що Канаді буде надано статус самоврядної території;

1873 рік — французький художник Гюстав Курбе переходить кордон Швейцарії та назавжди залишає Батьківщину;

1888 рік — у Києві відкривають пам'ятник Богдану Хмельницькому;

1901 рік — німецький лікар Роберт Кох висуває теорію, що саме пацюки є переносником бубонної чуми;

1908 рік — молодотурецька революція (в Османській імперії відновлюється конституція);

1936 рік — створюють Інститут історії України АН УСРР;

1951 рік — у Рокенкорті (Французька республіка) відкривають штаб-квартира НАТО;

1966 рік — запускають першу чергу Кременчуцького нафтопереробного заводу;

1974 рік — повалюють диктатуру "чорних полковників" у Греції;

1975 рік — Канада закриває свої атлантичні порти для іноземних рибальських кораблів;

1979 рік — духовний лідер Ірану аятолла Хомейні забороняє трансляцію музики у зв'язку з тим, що це розбещує молодь;

1982 рік — ухвалюють рішення про повну заборону вилову китів у комерційних цілях;

1990 рік — Леонід Кравчук стає очільником Верховної Ради УРСР.

23 липня: яке сьогодні народне свято

В народі 23 липня часто називали Антоній-рясочник або Антоній Громоносець. Це пов'язано з тим, що починається грозовий період. Наші предки ходили цього дня до водойм та споглядали за ряскою. Рослину цю збирали на корм худобі, але намагалися 23 липня не купатися. А рибалки обов'язково вирушали на риболовлю.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 липня

Які сьогодні іменини: Данило, Георгій, Степан, Антон.

23 липня народилися:

1938 рік — український і американський художник вірменського походження, поет-концептуаліст Вагріч Бахчанян;

1969 рік — український хокеїст Дмитро Христич;

1976 рік — український хокеїст Ігор Карпенко.

Погода на 23 липня

23 липня в Києві ясно, без опадів. У Львові помірна хмарність з другої половини дня, без опадів. У Харкові хмарно з проясненнями, у другій половині дня очікується дрібний дощ. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві +29 вдень та +18 вночі. У Львові +32 вдень та +17 вночі. У Харкові +24 вдень та +14 вночі. В Одесі +29 вдень та +19 вночі.