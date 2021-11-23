23 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

У народі 23 листопада була широко поширена традиція вирушати зранку до церкви і приносити з собою хліб із сіллю для того, щоб їх освятити.
Який сьогодні день
У вівторок, 23 листопада, в світі відзначають Міжнародний день акварелі.
В Грузії цього дня святкують День Святого Георгія, покровителя Грузії, в Японії - День подяки за працю, в Греції - День Геродота, в Казахстані - День дорожньої поліції, в Литві - День воїнів, в Бразилії - День інженера-електрика, в Португалії - День інженера.
Пам'ятні дати 23 листопада
- 1708 — РПЦ з політичних міркувань піддала анафемі українського гетьмана Івана Мазепу.
- 1938 — Карпатська Україна отримала автономію у складі Чехословацької республіки.
- 1994 — під час експедиції спортсменів альпіністського клубу "Одеса" в Гімалаї встановлено прапор України на вершині Чоґорі К2 (8611 метрів).
- 1996 — офіційне закінчення першої російсько-чеченської війни. Тодішній президент Росії Борис Єльцин підписав указ про виведення близько 6 тисяч російських військового контингенту з території Чеченської Республіки Ічкерія.
Церковне свято сьогодні 23 листопада
23 листопада православна церква вшановує пам'ять святого Георгія Побідоносця. Святий великомученик Георгій Побідоносець був родом з Каппадокії - області в Малій Азії, на території сучасної Туреччини. Він виріс у християнській родині. Його батько прийняв мученицьку смерть за Христа, коли Георгій був ще дитиною. Мати, яка володіла маєтками в Палестині, переселилася з сином на батьківщину.
Вступивши на військову службу, Георгій був помічений імператором Діоклетіаном і прийнятий у його варту. Однак, коли Діоклетіан почав гоніння на християн, Георгій роздав свою спадщину бідним і відкрито виступив за християнську віру. За це його довго катували у в'язниці. Легенда свідчить, що які би не застосовували тортури до Георгія, він дивним чином ісцелялся від ран. Навіть коли його колесували (при цьому катуванню ламали великі кістки в тілі, а потім прив'язували бранця до колеса і залишали вмирати), Георгій повстав зціленим. В кінцевому підсумку святого обезголовили.
Що не можна робити цього дня
- Не можна вирушати у далеку дорогу.
- Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.
- Не починайте жодних нових справ.
Прикмети на 23 листопада
У народі 23 листопада була широко поширена традиція вирушати зранку до церкви і приносити з собою хліб із сіллю для того, щоб їх освятити. Потім ними годували домашню худобу, і, згідно з віруваннями, домашні тварини після цього повинні бути здоровими і легше пережити зиму. До речі, традиція ця була настільки актуальна і любима народом, що навіть здійснюючи покупку худоби в цей день, чоловік міг вимагати у продавця на додачу шматок хліба і сіллю.
- Випав іній 23 листопада – буде мороз
- Вітер дме – чекай хуртовини та похолодання
- Ввечері випав іній – чекай рясного снігопаду
- Багато снігу випало 23 листопада – зима, навпаки, буде теплою
- Туман по землі стелиться – чекай відлиги
- Голосно цвірінькають горобці 23 листопада – буде відлига
- Багато пуху у горобиних гніздах – скоро настануть холоди
Іменини 23 листопада
День ангела (іменини) сьогодні, 23 листопада, святкують: Ганна, Борис, Георгій, Денис, Єфрем, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Ольга, Петро.
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