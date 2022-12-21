23 "прильоти" за день: росіяни вдарили із РСЗВ по двох прикордонних громадах Сумщини

Під ворожим вогнем були Середино-Будська та Глухівська громади.

У середу, 21 грудня, російські війська обстріляли із застосуванням реактивних систем залпового вогню і мінометів дві прикордонні громади Сумської області. Постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Впродовж дня росіяни завдали 23 ударів по прикордонню Сумської області. Під ворожим вогнем були Середино-Будська та Глухівська громади", - зазначив Живицький.

По Середино-Будській громаді російські війська ударили з мінометів, було 3 "прильоти".

Глухівську громаду росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Було 20 "прильотів".

"Люди не постраждали", - додав очільник ОВА.

Обстріл Сумщини

Напередодні російські окупанти обстріляли територію Сумської області. Внаслідок атаки пошкодили церкву, майстерню, будинки й електролінії.

Крім того, увечері 19 грудня під обстріл потрапила Зноб-Новгородська громада. Зафіксовано близько 30 "прильотів".

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