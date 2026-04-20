23 роки був у рабстві: на Львівщині розслідують випадок трудової експлуатації

Підприємець зі Львіщини 23 роки утримував чоловіка в рабстві / © Офіс Генерального прокурора

Реклама

Підприємця зі Львівської області підозрюють у 23-річній трудовій експлуатації людини. За даними Яворівської окружної прокуратури, в місті Городок викрили випадок тривалої трудової експлуатації.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

У місті Городок чоловік отримав підозру в торгівлі людьми

Правоохоронці викрили випадок експлуатації людини. Підозрюваний підприємець міг 23 роки експлуатувати потерпілого чоловіка, який понад 20 років працював без оплати, документів і можливості залишити своє робоче місце.

Реклама

Підприємцеві повідомили про підозру в торгівлі людьми за ч. 2 ст. 149 КК України.

За даними слідства, 2002 року до львівського підприємця звернулася жінка. Вона попросила знайти роботу та житло для її брата. Чоловікові тоді було 47 років, він мав проблеми з алкоголем.

Тоді підприємець запропонував йому роботу на господарстві з оплатою і проживанням. Фактично ці умови надалі не діяли.

© Офіс Генерального прокурора

© Офіс Генерального прокурора

© Офіс Генерального прокурора

«Спочатку чоловік ще міг вільно пересуватися та відвідувати родичів, але з часом його позбавили такої можливості. За виконану роботу він не отримував гроші — лише їжу, іноді готові страви, цигарки та місце для проживання», — пишуть в Офісі генпрокурора.

Реклама

Потерпілому доводилося виконувати різну роботу: допомагати на будівництві, рубати дрова, косити траву, обробляти город. У теплі пори року постраждалого чоловіка відвозили на господарство підприємця, де він мав доглядати за тваринами та охороняти територію.

Чоловіка утримували в неналежних умовах. У Городку він жив у господарській будівлі без опалення, води та санітарних умов. На господарстві не мав навіть вікон, води та опалення, адже жив у металевому контейнері.

У потерпілого не було змінного одягу й навіть постільної білизни. Паспорт відібрав підозрюваний.

Потерпілий чоловік скаржився на здоров’я, однак підприємець їх ігнорував. Коли підозрюваний був незадоволений, він застосовував силу та побиття до потерпілого чоловіка.

Реклама

«У таких умовах потерпілий перебував 23 роки. Його звільнили у вересні 2025 року після отримання працівниками міграційної поліції інформації про можливу експлуатацію», — діляться в Офісі генерального прокурора.

Нині потерпілому чоловікові 71 рік. Медики зафіксували у нього хронічні захворювання, травми рук і відсутність зубів. Після судово-психіатричної експертизи у пенсіонера зафіксували погіршення психоемоційного стану та соціальної адаптації.

Постраждалий перебуває в геріатричному пансіонаті, де проходить лікування та отримує догляд.

Куди можна повідомити про торгівлю людьми

Якщо ви знаєте про випадок експлуатації чи торгівлі людьми, повідомити про це можна за такими номерами телефонів:

Реклама

102 — поліція

0 800 505 501 та 527 — національна безкоштовна гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів

1547 — державна гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству

0 800 500 202 — гаряча лінія департаменту міграційної поліції

Також ми розповідали про випадок трудового рабства в інтернаті, де працівники використовували для роботи людей з інвалідністю.