23 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

23 серпня 2022 року – вівторок. 181-й день війни Росії проти України. 235-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

23 серпня - День Державного Прапора України. Державний прапор - річ, яка поєднує в себе історію, духовність та політику країни. Для кожної нації в світі він є способом представити себе в світі. Прапор демонструє незалежність країни та її особливе місце серед інших держав світу. А всередині України національний стяг є символом, який в тяжкі часи об'єднує людей.

На прапорі Київської Русі довгий час переважали білі та червоні кольори. Свідчення про це можна знайти в "Своло о полку Ігоревім". А ось після становлення християнства почали переважати сині та жовті. Однак тоді єдиного прапора не існувало - кожен князь мав своє знамено. Лише в XIII-XIV століттях на теренах сучасної України з'явилися чотирикутні прапори з вільним кінцем у вигляді клину, де поєднувалися жовті та блакитні барви. Як засвідчують літописці у бою під польським селом Грюнвальд 1410 року українське військо використовувало такий прапор.

Також 23 серпня - Міжнародний день пам'яті жертв работорговлі та її ліквідації. Подію запропонувала встановити виконавча рада ЮНЕСКО на своїй 150-й сесії. Саме цього дня 1791 року у Сан-Домінго та на Гаїті (нині - Домініканська республіка) відбулося повстання рабів, яке стало початком ліквідації работоргівлі в різних частинах світу.

А ще 23 серпня - День міста Харків. Це одне з найбільших міст України, яке розташовується у східній частині держави. Харків здавна є медичним, промисловим, науковим, політичним, культурним центром регіону. 2019 року місто увійшло до п'ятірки українських міст, які є найкомфортнішими для проживання за світовим рейтингом індексу якості життя Numbeo. На жаль, від 24 лютого 2022 року Харків, як і велика кількість інших міст та сіл України, піддаються постійним атакам та бомбардуванням зі сторони Росії.

23 серпня - Європейський день пам'яті жертв сталінізму і нацизму. Дата була створена, щоб нагадувати світовій громаді про страшну подію, яка сталася 1939 року. А саме - підписання пакту Молотова-Ріббентропа. Цей документ, на думку істориків, можна назвати злочинною угодою між Гітлером та Сталіним, яка і запустила механізм Другої світової війни.

Яке сьогодні, 23 серпня, церковне свято

23 серпня - день пам'яті мученика Лаврентія / Фото: commons.wikimedia.org

23 серпня в церковному календарі – день пам'яті мученика Лаврентія. Ранньо-християнський мученик, святий, архидиякон, один з семи дияконів Римської Церкви. Коли папу Сикста вели на мученицьку смерть, архидиякон Лаврентій йшов за ним та плакав, що не може розділити його участі. Однак папа сказав Лаврентію, що той помре через три дні. Тоді архидиякон продав весь церковний посуд, роздав отримані кошти біднякам. Почувши про це, префект Рима зажадав, щоб всі виручені кошти Лаврентій віддав на потреби війська. Однак він відмовився це зробити. Його піддали тяжким мукам. Під час яких архидиякон помер. Сталося це 258 року.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 серпня

Які сьогодні іменини: Роман, Лаврентій, Панас, В'ячеслав, Фелікс, Сава.

Талісманом людини, народженої 23 серпня є циркон. Вважається одним з найдревніших каменів. Відрізняється унікальними властивостями. Проте дорогоцінний камінь так і не став популярним серед ювелірів. Багато хто вважає, що циркон має лікувальні властивості. Наприклад, в давнину вірили, що він може покращити обмін речовин.

В цей день народилися:

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1867 рік — український поет, прозаїк та громадсько-політичний діяч Осип Маковей;

1870 рік — військовий і політичний діяч; генерал-хорунжий армії Української Народної Республік Володимир Сікевич;

1932 рік — український режисер-мультиплікатор, художник-мультиплікатор, сценарист Давид Черкаський;

1935 рік — український перекладач Анатоль Перепадя;

1950 рік — український письменник, редактор, видавець Григорій Гусейнов;

1974 рік — український письменник, поет, перекладач, громадський активіст Сергій Жадан.

Що не можна робити в цей день

Краще 23 серпня не підмітати у будинку, щоб не накликати на себе біду.

Не варто давати в борг, тому що отримаєте лише труднощі.

Не варто брати в руки голки або спиці - вас спіткає невдача.

Народні прикмети і традиції на 23 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо тепло і йде дощ - буде багато риби у річках;

впало багато жолудів - рік буде врожайним;

не співають птахи - скоро піде дощ;

знизу листя почало жовтіти - буде гарний врожай озимих.

В народі 23 серпня називали Лаврентіїв день. Вважалося, що архидиякон Лаврентій - цілитель хвороб очей. А тому цього дня святому молилися, щоб він повернув зір. До 23 серпня вода у річках та водоймах вже стає холодною. Через це наші предки вже не купалися в ній. Однак вірили - якщо вмитися цього дня джерельною водою, то будеш здоровим.

Погода на сьогодні, 23 серпня

Сьогодні, 23 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарно, увечері можливий дрібний дощ. У Харкові ясно, опадів не передбачається. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +29 вдень та +19 вночі. У Львові +28 вдень та +18 вночі. У Харкові +32 вдень та +20 вночі. В Одесі +29 вдень та +21 вночі.

Пам’ятні дати 23 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 серпня: