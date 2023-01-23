23 січня — яке церковне свято в православному календарі

Яке сьогодні свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сьогодні, 23 січня, в православному календарі день пам’яті святителя Григорія Ніського. Був молодшим братом Василія Великого. Народився в благочестивій сім'ї, тому ще з дитинства отримав хорошу християнську освіту, вивчав Слово Боже. В дорослому віці ходив до нехристиянської школи в Кесарії Каппадокійській, а після цього працював вчителем красномовства.

373 року отримав сан єпископа від свого брата, а 381 року навіть прийняв участь у II Вселенському Соборі, був одним з його головних діячів. Ревно захищав православні догми все своє життя. Також прочитав чимало проповідей, для своєї пастви залишався великодушним батьком. Відрізнявся терпимістю, працьовитістю та милосердям.

На честь святителя 23 січня в народі святкують свято — Григорій Літовказник.

Прикмети 23 січня

Народні прикмети 23 січня / Фото: Pexels

на деревах іній — літо буде холодним та сирим;

з півдня дме вітер — в літній період будуть грози;

погода 23 січня вказує на погоду в жовтні;

ясне і безхмарне небо на ранню весну.

Що сьогодні не можна робити

За народними прикметами 23 січня не можна виносити з будинку сміття, тому що з ним можна винести і своє щастя. Не хваліться своїми досягненнями, адже тоді можна все втратити. Від паперових серветок і паперу краще цього дня відмовитися, бо в сім'ї почнуться сварки.

Що можна робити сьогодні

Наші предки від 23 січня починали готуватися до польових робіт, особливо перевіряли зерно та засіки. Існувало цікаве повір'я — якщо 23 січня приготувати м'ясну страву і з'їсти її всією сім'єю, весь рік не будете відчувати жодної потреби.

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