23 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

22 вересня 2022 року – п’ятниця. 212-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 99 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

23 вересня - День міста Полтава. Саме цього дня 1943 року воно було звільнене від німецьких окупантів. Однак згідно з історичними джерелами Полтава була засновала близько 899 року. До цього на території сучасного міста мешкали племена стародавніх скіфів.

А ще 23 вересня - День боротьби з незавершенням дітьми середньої школи. Вперше подія була організована 2008 року французькою Асоціацією студентського фонду міста разом з партнерами. Дуже важливо, щоб усі учні закінчували середню школу та отримували дипломи.

Також 23 вересня - Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми. Саме цього дня 1913 року уряд Аргентини ухвалив закон для протидії дитячій проституції. Однак експлуатація жінок все ще залишається досить серйозною проблемою сьогодення. Понад 1,8 мільйонів населення світу є жертвами торгівлі людьми. Серед них 70% - жінки, а третина - діти.

23 вересня - Міжнародний день жестових мов. Цю дату встановили в ООН. Цікаво, що використання жестової мови задля комунікації - давнє явище. Дослідники припускають, що різні знаки використовували мисливці, щоб беззвучно передавати один одному певні фрази.

Яке сьогодні, 23 вересня, церковне свято

23 вересня - день пам'яті мучеників Минодори, Митродори та Німфодори / Фото: commons.wikimedia.org

23 вересня в церковному календарі – день пам'яті мучеників Минодори, Митродори та Німфодори. Народилися святі сестри близько 305 року в Віфінії (Мала Азія). Вони вирішили присвятити своє життя служінню Господу. А тому вибрали тихе місце в пустелі і там оселилися. Щодня молилися сестри Богові. Ходили чутки, що своїми молитвами вони можуть зцілити хворих. Правитель Віфінії наказав схопити сестер. Він намагався переконати їх зректися християнської віри, але, побачивши, що дівчата не хочуть цього робити, обрушив свій гнів на них.

Спочатку він катував найстаршу Минодору, яка згодом померла від мук. Через чотири дні до нього привели Митродору і Німфодору. Він поклав біля них мертве тіло сестри і сказав відректися від віри. Дівчата плакали, але не захотіли забути про християнство. Тоді правитель закатував середню сестру. Він думав, що два мертвих тіла злякають Німфодору. Але вона непохитно стояла на своєму. Дівчина розділила долю своїх сестер.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 вересня

Які сьогодні іменини: Євген, Андрій, Павло, Климент, Петро.

Талісманом людини, народженої 23 вересня є нефрит. Напівдорогоцінний камінь, який вважався найшанованішим каменем Сходу. В давнину вірили, що нефрит - камінь безсмертя та панецея від усіх хвороб.

В цей день народилися:

1872 рік — відома українська оперна співачка, педагогиня Соломія Крушельницька;

1900 рік — український громадсько-політичний діяч, географ, демограф Володимир Кубійович;

1903 рік — український конструктор авіадвигунів Олександр Івченко;

1939 рік — український дитячий письменник В'ячеслав Малець;

1976 рік — українські боксери, учасники Олімпійських ігор брати Валерій і Володимир Сидоренки;

1992 рік — українська поетеса Оксана Гаджій.

Що не можна робити в цей день

Не дозволялося зривати з горобини всі ягоди, кілька грон обов'язково лишали птахам.

Не варто 23 вересня переїдати.

Не можна переставляти в будинку меблі і робити ремонт.

Жінкам сьогодні не можна ходити з розпущенним волоссям, тому що в майбутньому воно може обсипатися.

Народні прикмети і традиції на 23 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: гуси і качки ще купаютсья у воді - заморозки прийдуть не скоро;

на горобині багато ягід - буде холодна зима і дощова осінь;

на пеньках багато моху - до дощу.

В народі 23 вересня називали іменинами горобини. Наші предки вважали, що гілки цього дерева можуть захистити від злих сил та лікують від головного болю.

Погода на сьогодні, 23 вересня

Сьогодні, 23 вересня, в Києві похмуро, опадів не очікується. У Львові хмарно, без опадів. У Харкові похмуро, опадів не очікується. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві +17 вдень та +9 вночі. У Львові +17 вдень та +8 вночі. У Харкові +19 вдень та +9 вночі. В Одесі +21 вдень та +12 вночі.

Пам’ятні дати 23 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 вересня: