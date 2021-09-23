23 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

23 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня у старовину дивились на горобину і судили про те, якими будуть наступні місяці. Велика кількість ягід віщувала вогку осінь і сувору зиму.

Який сьогодні день

У четвер, 23 вересня, в світі відзначається Міжнародний день мови жестів, Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми, День боротьби з незавершеністю дітьми середньої школи та День шашок.

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У Литві цього дня відзначають День пам'яті жертв геноцид, у Саудівській Аравії - День єдності королівства, в Японії - День осіннього рівнодення Сюбун-но-хі, у Киргизстані - День державної мови, у Бутані - Благословенний день дощу, у Перу - День весни, дружби та молодості, у Франції - День гастрономії, у Бразилії - День промислових технічних фахівців, Національний день морозива, в Аргентині - День політичних прав жінок і День громадських бібліотек, у Брунеї - Національний день вчителя.

В українському місті Полтава 23 вересня святкують День міста.

Пам'ятні дати 23 вересня

1122 — імператор Священної Римської імперії Генріх V відновив право Папи Римського призначати єпископів і гарантував церкві повернення раніше захоплених церковних земель.

1846 — Йоганн Готфрід Ґалле та Генріх Луї д'Аррест відкрили Нептун, восьму планету Сонячної системи.

1848 — американець Джон Куртіс зробив першу жувальну гумку.

1913 — француз Ролан Гаррос першим перелетів через Середземне море.

1938 — під час Всесвітнього ярмарку в Нью-Йорку закладено капсулу часу, яку повинні розкрити 6939 року.

1992 — на американському ядерному полігоні в штаті Невада здійснено останній ядерний вибух.

1998 — Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію 1199 — яка зобов'язала уряд Союзної Республіки Югославія припинити бойові операції в Косово.

Церковне свято сьогодні 23 вересня

23 вересня православна церква вшановує пам'ять святителів Петра і Павла, єпископів Нікейських. В 9 столітті, за царя Лева Ісаверяніна, святий Петро захищав православну віру від іконоборців і постраждав за це. Відомі чотири листи святого Федора Студита до святителя Петра. Про життя Павла, який також проповідував православ'я в Нікеї, жодних відомостей не збереглося.

Що не можна робити цього дня​​​

Не можна починати нові справи, сваритися з близькими людьми, перебувати в поганому настрої

Не можна бажати комусь зла чи думати про лихе, тримати образу

Не годиться нині зловживати алкоголем, а також переїдати

Прикмети на 23 вересня

Зазвичай саме 23 вересня на Петра та Павла було заведено зривати горобину і вішати грона над дахами будинків. Слов’яни вірили, що це допоможе їм захиститися від злих сил, позбавити не тільки себе, але і домашніх тварин від хвoроб.

До дня Петра і Павла дозрівала горобина від осінніх заморозків ставала солодкою (говорили, що дерево святкує свої іменини). З горобини готували спеціальні лікувальні настоянки, оскільки знали, що ця ягода має протизапальні властивості.

Цього дня також дивились на горобину і судили про те, якими будуть наступні місяці. Велика кількість ягід віщувала вогку осінь і сувору зиму.

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Іменини 23 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 23 вересня, святкують: Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна.

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