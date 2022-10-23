23 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

23 жовтня 2022 року – неділя. 242-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 69 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

23 жовтня - День свекрухи та тещі. Щорічно припадає на четверту неділю жовтня. Це міжнародне свято, яке в оригіналі носить назву Mother-In-Law Day і покликане вшановувати ту жінку, котра народила кохання вашого життя. Ідея святкувати це свято прийшла 1934 року. 5 березня редактор однієї з техаських газет, Джин Хоу, написав, що було б непогано святкувати День свекрухи та тещі, а не лише День матері. Хоча немає офіційних підтверджень цієї історії, сьогодні її вважають достовірною.

Також 23 жовтня - Міжнародний день снігового барса. Перший Міжнародний форум, присвяченний збереженню популяції цих тварин, відбувся у Бішкеку (Киргизстан) 2013 року. Сніговий барс на сьогодні перебуває під захистом Чернової Книги. Наразі популяція цих тварин нараховує 4000-7500 особин. Барс став здобиччю браконьєрів через цінне хутро, яке відрізняється незвичайним окрасом.

А ще 23 жовтня - День Моля. Хоча це і неофіційне свято, одна воно дуже популярне серед хіміків в державах Північної Америки та інших. Подія завжди відбувається від 06:02 ранку до 06:02 вечора. В американському варіанті ця дата виглядає як 06, 02, 10, 23 - а саме це число Авогадро, за допомогою якого визначають кількість часток в одному молі речовини за всесвітньою системою вимірювань.

23 жовтня - Міжнародний тиждень профілактики отруєнь свинцем. Кожен рік припадає на третю декаду жовтня. Варто пам'ятати, що свинець здатний утворювати токсичні сполуки, а тому повсюдне його використання може забруднювати навколишнє середовище.

Яке сьогодні, 23 жовтня, церковне свято

23 жовтня - день пам'яті мучеників Євлампія та Євлампії / Фото: pixabay.com

23 жовтня в церковному календарі – день пам'яті мучеників Євлампія та Євлампії. Вони були братом та сестрою, які жили на початку IV століття в місті Нікодимії. Євлампій сильно обурився, коли прочитав наказ імператора страчувати кожного, хто сповідує християнство. Юнака відразу повели на суд і довго катували. Раптово він повідомив, що хоче відвідати язичницький храм. Судді зраділи і відразу виконали прохання. Однак в капищі той вигукнув: "Іменем Господа Ісуса Христа наказую тобі, німому та бездушному ідолові, впади на землю і перетворися на прах!". І ідол відразу повалився на землю. Народи побачив це і багато увірували тоді в Господа. А в той час його сестра, Євлампія, також оголосила суддям, що вона християнка. Після довгих катувань, вони померли в муках.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 жовтня

Які сьогодні іменини: Євлампій, Амбросій, Іннокентій, Андрій, Євгенія, Євлампія.

Талісманом людини, народженої 23 жовтня є аметист. Недорогий напівдорогоцінний камінь, який часто використовується для створення прикрас. Здавна вірили, що аметист здатний позбавити власника від гніву та алкогольної залежності.

В цей день народилися:

1886 рік — український авіаінженер, спортсмен Харитон Славоросов;

1898 рік — французький хімік українсько-єврейського походження Гайсинський Моїз;

1928 рік — український кінорежисер Артур Войтецький;

1978 рік — українська веслувальниця, олімпійська чемпіонка Яна Дементьєва;

1989 рік — український футболіст, гравець Боруссії Дортмунд та збірної України з футболу Андрій Ярмоленко.

Що не можна робити в цей день

Не варто вінчатися та одружуватися - шлюб буде нещасливим.

Не купуйте в будинок нові меблі - покупки швидко зіпсуються.

Заборонено пити алкогольні напої - можна отруїтися.

Народні прикмети і традиції на 23 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: багнюка та бруд - до 4 листопада сніг не випаде;

північний або східний вітер - на похолодання;

з верби опадає листя - буде рання зима;

теплий день і немає морозів - чекайте на те, що ще місяць не буде морозу.

В народі 23 жовтня називали Євлампій-зимовказівник. День стає вже помітно коротшим за ніч, вранці часто заморозки. Наші предки цього дня починали заготівлю дров і вперше розпалювали піч.

Погода на сьогодні, 23 жовтня

Сьогодні, 23 жовтня, в Києві похмуро, протягом всього дня дрібний дощ. У Львові хмарно, вдень можливий дрібний дощ, але він закінчиться до вечора. У Харкові хмарно, весь день дрібний дощ, який посилиться до вечора. В Одесі хмарно з проясненнями, вранці сильний дощ.

Температура повітря в Києві +14 вдень та +9 вночі. У Львові +16 вдень та +9 вночі. У Харкові +12 вдень та +6 вночі. В Одесі +16 вдень та +12 вночі.

Пам’ятні дати 23 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 жовтня: