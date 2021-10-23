23 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня у давнину дивилися на місяць: якщо його роги вказують на північ - бути швидкій і суворій зимі, якщо на південь - тривалий час буде бруд і сльота.

Який сьогодні день

У суботу, 23 жовтня, у світі відзначають День обізнаності про синдром Кабукі, День створення Землі, Міжнародний день снігового барса, День організатора ток-шоу.

В Угорщині цього дня святкують Національне свято Угорської Республіки, в Бразилії - День авіатора, у Лівії - День визволення, у Мексиці - День доктора, у Таїланді - День пам'яті короля Рами V або Чулалонгкорна, у Камбоджі - День пам'яті паризького мирного договору, в Македонії - День революційної боротьби, у США - Національний день юристів, Національний день медичних асистентів та Національний день бостонського кремового пирога.

Пам'ятні дати 23 жовтня

787 — Другий Нікейський собор християнської церкви встановив порядок шанування ікон.

1917 — Павла Скоропадського обрано гетьманом українського козацтва.

1946 — Розпочалося перше засідання Генеральної Асамблеї ООН.

1994 — Держдума РФ ухвалила закон про зупинку поділу Чорноморського флоту між Росією та Україною.

Церковне свято сьогодні 23 жовтня

23 жовтня православна церква вшановує пам'ять двох святих - брата і сестру Євлампія і Євлампію, що жили за часів імператора Максиміліана, гонителя християн.

Брат і сестра походили зі знатної сім'ї та жили в Нікомидії. Першим християнство прийняв Євлампій. Дізнавшись про указ імператора про те, що місто має бути позбавлене від християн, юнак посміявся над божевільним розпорядженням. Його негайно схопили і привели на суд, де він показав себе вірним християнином: попри всі тортури, Євлампій не зрікся своїх переконань

Євлампія, сестра благочестивого юнака, дізналася, що її брат страждає за Христа і прибігла на суд. Там дівчина також оголосила себе християнкою і додала, що готова терпіти муки разом з Євлампієм. Язичники намагалися зварити брата і сестру в котлі і спалити в печі, втім ані кипляча вода, ані жаркий вогонь не завдали їм шкоди. Тоді правитель наказав відсікти юнакові голову, а його сестра, бачачи це, померла від горя.

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Що не можна робити цього дня​​​

Цього дня підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм та дорожніх аварій. Якщо ви водій – будьте уважними за кермом або ж не сідайте сьогодні за автомобіль.

Прикмети на 23 жовтня

23 жовтня було заведено розщеплювати поліна на скіпки. Скіпкою називали тоненьку довгу тріску, яку підпалювали і вона заміняла людям електрику багато століть поспіль. У народі вогонь, що виходить від скіпки, був основною стихією, яка управляла світом. Однак, якщо навчитися керувати вогнем скіпи, то можна отримати потрібне тепло, можливість готувати їжу і легше переживати холодну пору року. Тим більше, що світло лучини асоціювалося з сонцем, якого ставало все менше і менше – дні, здебільшого, були похмурими.

Останні дні купчастих хмар.

Можливий ранній льодостав на великих річках.

Євлампій лучину відщеплює, вогонь роздмухує, пітьму лякає.

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Іменини 23 жовтня

День ангела (іменини) сьогодні, 23 жовтня, святкують: Андрій, Василь, Інокентій.

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