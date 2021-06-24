24 червня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

24 червня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

24 червня святкують декілька свят. Також, цей день запам'ятався цікавими подіями і днями народження відомих людей.

Що святкують у цей день

24 червня — День басейну, День "відпусти", День феї, День банана.

Міжнародний день феї

Феї до нас прийшли з кельтського та германського фольклорів. Ці чарівні істоти можуть як покарати когось, так і подарувати певні блага.

Невідомо, хто вигадав День феї, але його вподобали у Франції, Німеччині, Великій Британії, Ірландії та інших країнах. 24 червня у містах Європи проводять фестивалі з костюмами та сценками із казок.

Фото: broomfielddentists.com

Хто сьогодні святкує іменини

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Марія, Кіндій, Єфрем, Іван, Варфоломій, Варнава та Василь.

Яке православне (християнське) свято сьогодні

24 червня — православні вшановують пам'ять апостолів Варфоломія і Варнави, Ікони Божої матері "Достойно єсть".

Апостол Варфоломій — один із дванадцяти Апостолів Христових. Він проповідував на Сході — в Індії та Вірменії. В Індії апостол переклав на індуську мову Євангеліє від Матфея, а у Вірменії зцілив дочку царську, відмовившись від оплати, через що охрестилися і цар, і вельможі, й народ його. Однак, в первісній Албанії (нині Азербайджан) язичницькі жерці розіп'яли Варфоломея, потім зняли шкіру та, зрештою, відтяли йому голову. Його мощі перебувають в Римі.

Святий Апостол Варнава після Святої П'ятдесятниці спродав усе майно своє та поклав гроші у ноги Апостолам. Він проповідував на території Римської імперії, прийняв мученицьку кончину свою в місті Саламіні від каменів юдеїв, що намагалися ще й спалити тіло його. Коли в середині 5-го століття після Різдва Христового знайшли його мощі, то на грудях лежало переписане ним самим Євангеліє від Матфея.

Прикмети і традиції сьогодні

Вважалося, що у цей день не можна рвати траву, та й взагалі сидіти або лежати на ній, бо на Варфоломія нею качається нечиста сила. Люди вірили, що якщо 24 червня не спати до самого світанку, то можна почути спів ельфів, що було дуже гарним знаком.

Цього дня було прийнято плести вінки, використовуючи дев’ять різних квіток. Після того, як вінок одягали, за прикметою не можна було говорити. Дівчина 24 червня лягала спати з цим вінком, очікуючи побачити в сні свого судженого.

Це свято також знаменував собою день літнього рівнодення. Палили 24 червня багаття вечорами, а потім стрибали через них, взявшись за руки, танцювали, співали, спілкувалися між собою. 24 червня було прийняте купання в річках і озерах, також ходили паритися в баню. Але було заведено заготовлювати віники заздалегідь, оскільки вважали, що після Івана Купала віник не буде володіти цілющою силою.

Розцвіла акація — рік буде врожайним.

Вечір похмурий, то наступного дня буде дощити.

Якщо ніч проти 24 червня буде доволі теплою, то можна розраховувати на гарний врожай.

Тривалий туман — до великої кількості грибів.

Що не можна робити сьогодні

Не можна лаятись, сваритись та бажати комусь зла;

Не можна давати у борг, а також самому просити у когось гроші;

Не можна пити алкоголь та їсти жирну та шкідливу їжу.

24 червня і сторії

1812 — армія Наполеона, найбільша військова сила Європи, що налічувала до 600 тисяч вояків, перетнула річку Німан і ступила на територію Російської імперії

1894 — на конгресі в Парижі, скликаному за ініціативою барона П'єра де Кубертена, ухвалено рішення про утворення Міжнародного Олімпійського комітету і проведення раз на чотири роки Олімпійських ігор

1901 — у Парижі в галереї на вулиці Лафітт відкрилась перша виставка Пабло Пікассо.

1917 — у Києві на вщент заповненій Софіївський площі Володимир Винниченко зачитав текст І Універсалу Центральної Ради, прийнятий напередодні

1941 — у трьох тюрмах Львова було розстріляно 2072 особи "з метою прискореного розвантаження тюрем Львівської області від контрреволюційного, кримінально-політичного елемента"

1941 — розпочалися підготовлені членами ОУН(б) виступи місцевого населення у Львові, Луцьку, Перемишлі, Мостиському, Городоцькому, Рудківському, Бібрському, Жовківському та Яворівському районах Львівської області та Самбірському Дрогобицької області. До вечора того ж дня повстанці захопили містечко Вербу — райцентр Ровенської області і "вистріляли 50 енкаведистів та міліціонерів"

1947 — вперше офіційно повідомили про НЛО

1948 — за наказом Сталіна СРСР почав блокаду Західного сектору Берліна, в якому проживало понад 2,5 мільйонів людей

1982 — Жан-Лу Кретьєн став першим французьким космонавтом: він полетів у космос на радянському "Союзі-Т6".

2011 — у Печерському районному суді Києва почався суд над Юлією Тимошенко у справі про укладення газового контракту з Росією 2009 року

Хто з відомих людей народився в цей день

1860 — Феофіл Яновський, український терапевт і філантроп

1897 — Іван Лютий-Лютенко (Ґонта), український військовий та громадський діяч, меценат, старшина Запорізької дивізії, повстанський отаман Холодного Яру (1919—1922)

1914 — Мирослав Любачівський, верховний архієпископ Львівський, глава Української Греко-Католицької Церкви (1984–2000 рр)

1932 — Девід Мактаггарт, засновник організації «Грінпіс»

1974 — Микитенко Ольга Леонтіївна, українська співачка (сопрано); Заслужена артистка України.

1981 — Руслан Мезенцев, український гімнаст, віце-чемпіон Олімпійських ігор (2000)

1987 — Ліонель Мессі, гравець збірної Аргентини з футболу, найкращий футболіст світу 2009—2012, 2015, 2019 рр.

1988 — Павло Чайка, військовослужбовець Збройних сил України, лейтенант, повний кавалер ордена "За мужність".

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