ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
3 хв

24 квітня у Києві відбулася VIІІ Національна премія «Найкраща українка в професії 2026»

Засновниками проєкту є Марина Кінах — заслужена журналістка України, експертка соціальних телевізійних проєктів прес-аташе УСПП, та Тетяна Коляда — громадська діячка, засновниця журналу Super Lady.

Коментарі
24 квітня у Києві відбулася VIІІ Національна премія «Найкраща українка в професії 2026»

Експертами виступили: Гаватюк Наталія — Заступник голови Київської ОДА; Дворнікова Віолета — Голова EAUW; Лісневська Наталія — Адвокатка, член Ради адвокатів міста Києва, експертка у сфері медичного права; Сізікова Людмила — Віце-президент Київської ТПП; Рейнолдс Тетяна — Засновниця та власниця REYNOLDS beauty clinic та REYNOLDS production; Попова Ірина — канд. мед. наук, дерматовенеролог, трихолог, косметолог; Лісімова Лідія — Президент МГО «Жінка III тисячоліття»; Філіпенко Марина — засновниця ГО Fenix Charity, Навроцька Ольга — засновниця ВП «Я є Жінка»; Дерев’янко Вікторія — Д-р юрид. наук, професор, приватний нотаріус, медійний правовий експерт; Руденко Ярослава — Народна артистка України, Королик — Бойко Леся - Заслужена діячка естрадного мистецтва України; Фурса Оксана - Заслужена художниця України; Ткачук Інна – Адвокатка, резидентка Лондонського університету права і політики; Шинкарьова Валерія — Депутатка Черкаської МР, канд. пед. наук; Лілія Олійник — громадська діячка, меценатка; Леокадія Герасименко — ГП Спілки жінок України.

Найкраща українка в професії 2026_1
Найкраща українка в професії 2026_2
Найкраща українка в професії 2026_3
Найкраща українка в професії 2026_4
Найкраща українка в професії 2026_5
Найкраща українка в професії 2026_6
Найкраща українка в професії 2026_8
Найкраща українка в професії 2026_9
Найкраща українка в професії 2026_11
Найкраща українка в професії 2026_12
10 переможниця стали:

  1. Світлана Волинець — Керівниця Центру Міжнародних відносин, Голова наглядової ради ДВР ЦМВ;

  2. Ольга Денисюк — Бренд-маркетинг менеджерка Samsung, лідерка маркетингових комунікацій міжнародного рівня, суддя Web Summit;

  3. Вікторія Зубицька — Лікар-терапевт. Директор ТОВ «Фітотерапія Зубицьких» і ТОВ «Фіто-Данімир»;

  4. Наталія Коровай — Засновниця Gas Engineering Solutions (GazES);

  5. Юлія Левицька — Психологиня, волонтерка;

  6. Сніжана Ляшко — Власниця ТОВ «Grand Cosmetic»;

  7. Наталія Манойло — Приватний нотаріус КМНО. Правник. Д-р філос. наук; доц. кафедри теорії та історії держави і права ННІП КНУ. Поетеса;

  8. Юлія Рибінська — Д-р пед. наук, професор. Засновниця МЦ «Polyglot»;

  9. Тетяна Теплюк — Медикиня бригади «Азов»;

  10. Марія Ткаченко — Співзасновниця та директор «AWE Transfer».

Ще більше 70-ти жінок отримали Відзнаки і увійшли до 100 найкращих.

Ведучий: Андрій Джеджула.

Зіркові гості: Олег Сербін, Бажана, Олена Гребенюк та інші. 

Партнери: УСПП,  ТПП України, EAUW, REYNOLDS beauty clinic, REYNOLDS production, Grand Cosmetic, Gas Engineering Solutions (GazES), AWE Transfer, Фітотерапія Зубицьких, Bayadera Elite, ЗВО «Університет трансформації майбутнього», ГО FENIX CHARITY; Oboz UA, Новини.Live, Київ 24, Часопис «Київ дипломатичний», Life Kyiv UA,  Перший бізнесовий, Glory magazine, 44 UA, Touch, TrueUA, GOSSIP, ЧАС ПЕРШИХ, Best People Club, but.in.ua , Coolbaba, 33 канал, Prof Build. Ігристий партнер – Latinium.

Мета проєкту – підтримка та прославляння жінок – професіоналок, у тому числі, і військових. Місія націлена на підтримку дітей, які опинилися у складній життєвій ситуації. 

Організатор - Super Lady. 

Оредани «За жіночу благодійність» вручено: Світлані Волинець, Наталії Коровай, Інні Ткачук.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie