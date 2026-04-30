Експертами виступили: Гаватюк Наталія — Заступник голови Київської ОДА; Дворнікова Віолета — Голова EAUW; Лісневська Наталія — Адвокатка, член Ради адвокатів міста Києва, експертка у сфері медичного права; Сізікова Людмила — Віце-президент Київської ТПП; Рейнолдс Тетяна — Засновниця та власниця REYNOLDS beauty clinic та REYNOLDS production; Попова Ірина — канд. мед. наук, дерматовенеролог, трихолог, косметолог; Лісімова Лідія — Президент МГО «Жінка III тисячоліття»; Філіпенко Марина — засновниця ГО Fenix Charity, Навроцька Ольга — засновниця ВП «Я є Жінка»; Дерев’янко Вікторія — Д-р юрид. наук, професор, приватний нотаріус, медійний правовий експерт; Руденко Ярослава — Народна артистка України, Королик — Бойко Леся - Заслужена діячка естрадного мистецтва України; Фурса Оксана - Заслужена художниця України; Ткачук Інна – Адвокатка, резидентка Лондонського університету права і політики; Шинкарьова Валерія — Депутатка Черкаської МР, канд. пед. наук; Лілія Олійник — громадська діячка, меценатка; Леокадія Герасименко — ГП Спілки жінок України.

24 квітня у Києві відбулася VIІІ Національна премія «Найкраща українка в професії 2026» (12 фото)

Лісневська Наталія - Адвокатка, член Ради адвокатів міста Києва, експертка у сфері медичного права; Сізікова Людмила - Віце-президент Київської ТПП; Рейнолдс Тетяна — Засновниця та власниця REYNOLDS beauty clinic та REYNOLDS production; Попова Ірина – канд. мед. наук, дерматовенеролог, трихолог, косметолог; Лісімова Лідія - Президент МГО «Жінка III тисячоліття»; Філіпенко Марина - засновниця ГО Fenix Charity, Навроцька Ольга - засновниця ВП «Я є Жінка»; Дерев’янко Вікторія – Д-р юрид. наук, професор, приватний нотаріус, медійний правовий експерт; Руденко Ярослава – Народна артистка України, Королик – Бойко Леся - Заслужена діячка естрадного мистецтва України; Фурса Оксана - Заслужена художниця України; Ткачук Інна – Адвокатка, резидентка Лондонського університету права і політики; Шинкарьова Валерія - Депутатка Черкаської МР, канд. пед. наук; Лілія Олійник - громадська діячка, меценатка; Леокадія Герасименко - ГП Спілки жінок України.

10 переможниця стали:

Світлана Волинець — Керівниця Центру Міжнародних відносин, Голова наглядової ради ДВР ЦМВ; Ольга Денисюк — Бренд-маркетинг менеджерка Samsung, лідерка маркетингових комунікацій міжнародного рівня, суддя Web Summit; Вікторія Зубицька — Лікар-терапевт. Директор ТОВ «Фітотерапія Зубицьких» і ТОВ «Фіто-Данімир»; Наталія Коровай — Засновниця Gas Engineering Solutions (GazES); Юлія Левицька — Психологиня, волонтерка; Сніжана Ляшко — Власниця ТОВ «Grand Cosmetic»; Наталія Манойло — Приватний нотаріус КМНО. Правник. Д-р філос. наук; доц. кафедри теорії та історії держави і права ННІП КНУ. Поетеса; Юлія Рибінська — Д-р пед. наук, професор. Засновниця МЦ «Polyglot»; Тетяна Теплюк — Медикиня бригади «Азов»; Марія Ткаченко — Співзасновниця та директор «AWE Transfer».

Ще більше 70-ти жінок отримали Відзнаки і увійшли до 100 найкращих.

Ведучий: Андрій Джеджула.

Зіркові гості: Олег Сербін, Бажана, Олена Гребенюк та інші.

Партнери: УСПП, ТПП України, EAUW, REYNOLDS beauty clinic, REYNOLDS production, Grand Cosmetic, Gas Engineering Solutions (GazES), AWE Transfer, Фітотерапія Зубицьких, Bayadera Elite, ЗВО «Університет трансформації майбутнього», ГО FENIX CHARITY; Oboz UA, Новини.Live, Київ 24, Часопис «Київ дипломатичний», Life Kyiv UA, Перший бізнесовий, Glory magazine, 44 UA, Touch, TrueUA, GOSSIP, ЧАС ПЕРШИХ, Best People Club, but.in.ua , Coolbaba, 33 канал, Prof Build. Ігристий партнер – Latinium.

Мета проєкту – підтримка та прославляння жінок – професіоналок, у тому числі, і військових. Місія націлена на підтримку дітей, які опинилися у складній життєвій ситуації.

Організатор - Super Lady.

Оредани «За жіночу благодійність» вручено: Світлані Волинець, Наталії Коровай, Інні Ткачук.

