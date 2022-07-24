24 липня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

24 липня 2022 року – неділя. 151-й день війни Росії проти України. 205-й день року. Яке сьогодні, 24 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

24 липня - Міжнародний день турботи про себе. ВООЗ визнала важливість турботи про себе ще в кінці 1970-х років. 2011 року у Великобританиї навіть створили Міжнародний фонд турботи про себе (ISF). Це благодійна організація, місія якої в тому, щоб співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами та впроваджувати науково обґрунтовані практики турботи про себе та свій стан.

А ще 24 липня - День народження розчинної кави. Дату обрали не випадково, адже саме цього дня 1938 року компанією Nestle почалося масове виробництво популярного нині напою. А технологію виготовлення розчинної кави створив американський хімік Джордж Луїс Вашингтон ще 1909 року. Він тоді відкрив навіть власне підприємство. Однак популярність розчинна кава здобула лише завдяки військовим, які могли швидко приготувати улюблений напій.

24 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

24 липня - день пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги / Фото: commons.wikimedia.org

24 липня в церковному календарі – день пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги. Вона стала першою в Київській Русі правителькою. Народилася княгиня 890 року, а престол зайняла 945 року, після смерті свого чоловіка князя Ігоря. Ольга мала твердий та рішучий характер, а тому правила доволі жорстко. Але всі називали її мудрою правителькою. 957 року у Константинополі княгиня Ольга охрестилася, отримавши ім'я при хрешенні Олена.

Пам’ятні дати 24 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 24 липня:

1015 рік — у боротьбі за київський престол вбили князя Бориса, одного із перших руських святих;

1198 рік — німецькі хрестоносці розбивають лівів-язичників у битві при Ризькій горі;

1534 рік — французька експедиція Жака Картьє досягає гирла річки Святого Лаврентія (в Канаді);

1623 рік — відбувається похід флотилії гетьмана Михайла Дорошенка до Керченської протоки;

1751 рік — сенат видає указ про підпорядкування Коша Запорозької Січі гетьманові й надсилає його до канцелярії К. Розумовського;

1791 рік — членів опозиційного крила якобінської партії позбавили французького громадянства їх однопартійці;

1911 рік — американський археолог Хайрам Бінґем відкриває в Перу "втрачене місто" імперії Інків під назвою Мачу-Пікчу;

1918 рік — гетьман Павло Скоропадський затверджує закони про загальну військову повинність і кримінальну відповідальність за перевищення максимально встановлених цін і спекуляцію;

1923 рік — під час мирної конференції у Лозанні підписують мирний договір, згідно з яким встановлювалися кордони Туреччини в Європі та Малій Азії;

1945 рік — на Потсдамській конференції президент США Трумен Гаррі повідомляє Сталіна про створення "надзвичайно потужної зброї" — це була ядерна бомба;

1950 рік —вперше із мису Канаверал запускають ракету — німецьку Фау-2;

1981 рік — в Італії забороняють діяльність усіх масонських лож і таємних товариств;

1991 рік — урочисто відкривають пам'ятну таблицю в Батурині в пам'ять про гетьмана Івана Мазепу.

24 липня: яке сьогодні народне свято

В народі 24 липня називали Ольгин день або Ольга-сіногнійка. Віряни йшли до церкви, щоб помолитися святій Ользі і попросити славного врожаю та гарної погоди. Цієї ночі обов'язково виходили надвір, щоб спостерігати за зірками. Якщо сузір'я Великої Ведмедиці горіло яскраво, вірили, що це хороший знак для мисливців.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 липня

Які сьогодні іменини: Аркадій, Євфримія, Олена, Христина, Ольга.

24 липня народилися:

1833 рік — український гістолог, професор Петро Перемежко;

1905 рік — український письменник, поет та журналіст Анатоль Кудрик;

1912 рік — український журналіст, письменник, бібліограф Степан Радіон;

1928 рік — український фізик у галузі надпровідності та низькотемпературного матеріалознавства, академік Ігор Дмитренко;

1945 рік — український режисер, сценарист, актор та прозаїк Володимир Мазур;

1951 рік — український журналіст, письменник, редактор, видавець, краєзнавець, фольклорист Олександр Чорний;

1951 рік —українська художниця та письменниця Катерина Штанко;

1963 рік — українська поетеса, юристка, журналістка, громадська діячка Лілія Золотоноша;

1967 рік — українські видавці, письменники, публіцисти, громадські діячі Дмитро та Віталій Капранови;

1971 рік — українська поетеса, письменниця та драматургиня Євгенія Чуприна;

1976 рік — українська поетеса Ярослава Бабич;

2004 рік — легендарний дисидент, борець за правду Глущенко Віталій Вікторович.

Погода на 24 липня

24 липня в Києві мінлива хмарність, пізно ввечері можливий дрібний дощ. У Львові похмура погода, вранці дрібний дощ, який має закінчитися до середини дня. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +31 вдень та +18 вночі. У Львові +25 вдень та +18 вночі. У Харкові +27 вдень та +17 вночі. В Одесі +28 вдень та +21 вночі.