24 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

24 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Згідно з народними прикметами, тепла погода цього дня віщувала, що зима також буде теплою.

Який сьогодні день

У середу, 24 листопада, в світі відзначають Міжнародний день еволюції.

У США цього дня святкують День друзів, у Таджикистаны - День Державного Прапора, у Туреччині - День вчителя.

Пам'ятні дати 24 листопада

1859 — Чарльз Дарвін опублікував свою працю "Походження видів", що є одним з найзнаменитіших творів в історії науки й основоположним у сфері еволюційного вчення.

1910 — у Севастополі розпочала роботу офіцерська школа авіації.

1918 — ескадра Антанти взяла Севастополь.

1969 — Договір про непоширення ядерної зброї ратифікований у США та СРСР (президент США Річард Ніксон підписав відповідний законопроект, договір був ратифікований Президією Верховної Ради СРСР).

1994 — в Україні розпочала свою діяльність місія ОБСЄ.

Місія ОБСЄ на Донбасі / ОБСЄ

Церковне свято сьогодні 24 листопада

24 листопада православна церква вшановує пам'ять візантійського ченця Феодора Студита, який жив у 8-9 століттях. Феодор був сином чиновника і здобув гарну освіту. Під впливом дядька, ігумена монастиря, молодий чоловік прийняв постриг. Разом із Феодором прийняла чернецтво і його дружина Анна. Згодом Феодор сам став ігуменом і здобув славу як аскет та проповідник християнства. Він також викривав пороки правителів, захищав святині від іконоборців, за що неодноразово зазнавав гонінь та тортур.

Наприкінці 8 століття Феодор та його учні оселилися у Студійському монастирі, який набув великої ваги у релігійному співтоваристві. Ігумен розробив для обителі суворий статут, який вимагав дотримання правил гуртожитку та невпинної праці братії. Преподобний Феодор як за життя, так і після смерті зробив багато див. Ті, хто закликав його ім'я, позбавлялися пожеж, нападу диких звірів, отримували зцілення недуг.

Pexels

Що не можна робити цього дня

Цього дня не варто грати весілля або свататися. В іншому разі шлюбний союз буде невдалим і молоді швидко розійдуться.

Не можна викидати скалки розбитого посуду – слід перехрестити їх тричі та віднести в дупло старого дерева.

Прикмети на 24 листопада

У народі цей день називали Федором Студитом, бо вважалося, що "Федір починає землю студити" - погода зазвичай стоїть холодна.

Увечері 24 листопада дівчата ворожили на судженого. Для цього брали будь-яку головку часнику, очищали її та перераховували зубчики. Якщо кількість була парною, то весілля буде в найближчий рік, а якщо ні – ще рік в дівках сидіти.

Цього дня судили про майбутній урожай ягід та грибів. Якщо на небі було багато зірок — до літа можна було запасати корзини та туєса. Щоб прикмета збулася, цього дня обов'язково заварювали чай із сушеними ягодами — малиною, суницею, чорницею.

Йде мокрий сніг або стоїть ясна погода, отже до 4 грудня ще трапляться відлиги.

Тепла погода на Студита – зима також теплою буде, і навпаки.

Сонце 24 листопада світить на Федора – чекай на похолодання.

Йде дощ 24 листопада – тепло протримається до Введення.

Іменини 24 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 24 листопада, святкують: Вікентій, Віктор, Євген, Максим, Степан, Федір.

Читайте також: