24 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Згідно з народними прикметами, тепла погода цього дня віщувала, що зима також буде теплою.
Який сьогодні день
У середу, 24 листопада, в світі відзначають Міжнародний день еволюції.
У США цього дня святкують День друзів, у Таджикистаны - День Державного Прапора, у Туреччині - День вчителя.
Пам'ятні дати 24 листопада
- 1859 — Чарльз Дарвін опублікував свою працю "Походження видів", що є одним з найзнаменитіших творів в історії науки й основоположним у сфері еволюційного вчення.
- 1910 — у Севастополі розпочала роботу офіцерська школа авіації.
- 1918 — ескадра Антанти взяла Севастополь.
- 1969 — Договір про непоширення ядерної зброї ратифікований у США та СРСР (президент США Річард Ніксон підписав відповідний законопроект, договір був ратифікований Президією Верховної Ради СРСР).
- 1994 — в Україні розпочала свою діяльність місія ОБСЄ.
Церковне свято сьогодні 24 листопада
24 листопада православна церква вшановує пам'ять візантійського ченця Феодора Студита, який жив у 8-9 століттях. Феодор був сином чиновника і здобув гарну освіту. Під впливом дядька, ігумена монастиря, молодий чоловік прийняв постриг. Разом із Феодором прийняла чернецтво і його дружина Анна. Згодом Феодор сам став ігуменом і здобув славу як аскет та проповідник християнства. Він також викривав пороки правителів, захищав святині від іконоборців, за що неодноразово зазнавав гонінь та тортур.
Наприкінці 8 століття Феодор та його учні оселилися у Студійському монастирі, який набув великої ваги у релігійному співтоваристві. Ігумен розробив для обителі суворий статут, який вимагав дотримання правил гуртожитку та невпинної праці братії. Преподобний Феодор як за життя, так і після смерті зробив багато див. Ті, хто закликав його ім'я, позбавлялися пожеж, нападу диких звірів, отримували зцілення недуг.
Що не можна робити цього дня
- Цього дня не варто грати весілля або свататися. В іншому разі шлюбний союз буде невдалим і молоді швидко розійдуться.
- Не можна викидати скалки розбитого посуду – слід перехрестити їх тричі та віднести в дупло старого дерева.
Прикмети на 24 листопада
У народі цей день називали Федором Студитом, бо вважалося, що "Федір починає землю студити" - погода зазвичай стоїть холодна.
Увечері 24 листопада дівчата ворожили на судженого. Для цього брали будь-яку головку часнику, очищали її та перераховували зубчики. Якщо кількість була парною, то весілля буде в найближчий рік, а якщо ні – ще рік в дівках сидіти.
Цього дня судили про майбутній урожай ягід та грибів. Якщо на небі було багато зірок — до літа можна було запасати корзини та туєса. Щоб прикмета збулася, цього дня обов'язково заварювали чай із сушеними ягодами — малиною, суницею, чорницею.
- Йде мокрий сніг або стоїть ясна погода, отже до 4 грудня ще трапляться відлиги.
- Тепла погода на Студита – зима також теплою буде, і навпаки.
- Сонце 24 листопада світить на Федора – чекай на похолодання.
- Йде дощ 24 листопада – тепло протримається до Введення.
Іменини 24 листопада
День ангела (іменини) сьогодні, 24 листопада, святкують: Вікентій, Віктор, Євген, Максим, Степан, Федір.
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