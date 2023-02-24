24 лютого 2023 року – річниця початку повномасштабної війни, цей день в історії

Саме 24 лютого 2022 року о 3:40 ранку Росія віроломно розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Приблизно о 5:00 ранку президент РФ Володимир Путін оголосив про так звану "спеціальну воєнну операцію" для "демілітаризації та денацифікації України". Вже за кілька хвилин почалися ракетні удари неподалік Києва та по всій території України. Сьогодні — річниця початку повномасштабної війни, в якій ми обов'язково переможемо. Слава Україні!

24 лютого 2023 року – п’ятниця. Річниця початку повномасштабної війни в Україні. До Нового року залишилося 310 днів.

24 лютого — яке сьогодні свято в церковному календарі

24 лютого в церковному календарі – день пам'яті святого мученика Власа. Був лікарем та єпископом вірменського міста Севастія (нині Туреччина). В той час на престолі сидів імператор Діоклетіан, який був відомий своїм жахливим ставленням до християн. Влас разом зі своїми учнями переховувався від переслідування в пустелі. Однак вояки імператора все ж знайшли його та привели на суд. Влас пішов на суд охоче, тому що напередодні йому явився Ісус Христос і сказав, що священник має принести себе в жертву.

Спершу Власа, який сміливо визнав свою віру, довго та жорстоко мучили, потім наказали втопити. Кинули чоловіка в озеро, але Господь подарував йому дар ходіння по воді. Вийшов він на берег та сказав своїм мучителям: "Покайся і вір у Христа!". Розлютився язичник та вбив Власа своїм мечем. Сталося це 316 року.

Все життя святого мученика як і його особистість окутані таємницею. Люди бачили в ньому опікуна тварин, особливо домашньої худоби. Також до нього зверталися за допомогою, коли потрібно було зцілитися від кровотечі чи хвороб горла. Цікаво, що святий Влас (Власій) є патроном міста Дубровник (Хорватія). На іконографії його зображують як єпископа, що благословляє народ. Головними його атрибутами є олень, птах з поживою у дзьобі, посох, дві схрещені свічки та скребло (знаряддя для тортур).

24 лютого - день пам'яті святого мученика Власа / Фото: commons.wikimedia.org

Пам’ятні дати 24 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 24 лютого:

1457 рік — перша писемна згадка про село Репинне, Хустського району Закарпатської області, Україна;

1466 рік — в Брюгге (Бельгія) відбувається перша з відомих лотерей, організатором якої була вдова фламандського художника Яна ван Ейка;

1525 рік — відбуважться битва при Павії між найманими арміями Франції та імперії Габсбургів, що вважається першою битвою Нового часу;

1582 рік — Григорій XIII підписує папську буллу Inter gravissimas, за якою реформовано юліанський календар і введено новий, який пізніше отримав назву григоріанського;

1824 рік — уряд Її Величності королеви Великої Британії оголошує війну Бірмі;

1807 рік — Папа Римський Пій VII підписує буллу In universalis Ecclesiae regimine, якою було відновлено Галицьку митрополію, затверджено першого митрополита Антонія Ангеловича та визнано за ним права, рівні правам київських митрополитів;

1881 рік — розпочинається спорудження Панамського каналу;

1887 рік — Париж і Брюссель стають першими столицями держав, які були об'єднані телефонним зв'язком;

1918 рік — проголошують незалежність Естонії;

1919 рік — уряди України і Польщі підписують угоду про перемир'я;

1920 рік — в Мюнхені відбувається перший публічний виступ активістів NSDAP;

1938 рік — з'являється у продажу зубна щітка зі щетиною з нейлону;

1942 рік — починає мовлення радіостанція "Голос Америки" (німецькою мовою);

1946 рік — Хуан Перон перемагає на виборах президента Аргентини;

1955 рік — в Багдаді підписують договір (Багдадський пакт) між Іраком і Туреччиною, до якого згодом приєднубться Велика Британія, Іран та Пакистан;

1961 рік — урочисто відкривають аеропорт Орлі у Парижі;

1991 рік — відбувається війна в Перській затоці: багатонаціональні війська, на чолі з НАТО розпочинають наземний наступ в Іраку і Кувейті;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Республікою Бангладеш;

1999 рік — Латвія стає повноправним членом СОТ;

2008 рік — Фідель Кастро офіційно подає у відставку з поста голови уряду Куби;

2011 рік — київське "Динамо" у себе вдома, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, перемагає "Бешикташ" з рахунком 4:0, цим самим пройшовши до 1/8 фіналу Ліга Європи УЄФА;

2022 рік — починається повномасштабна війна (відкрите воєнне вторгнення) Російської Федерації (за підтримки Білорусі) проти України.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 лютого

Які сьогодні іменини: Влас, Дмитро, Федора, Захар, Всеволод, Гаврило.

24 лютого народилися:

1863 рік — український композитор і педагог Порфирій Молчанов;

1865 рік — український громадський і політичний діяч, письменник Іван Липа;

1897 рік — український художник, аніматор, один з засновників української анімації В'ячеслав Левандовський;

1907 рік — український релігійний діяч, проповідник, місіонер, письменник, блаженний священномученик УГКЦ Віталій (Байрак);

1917 рік — українська художниця-живописець Тетяна Яблонська;

1930 рік — хореограф, заслужений артист України Григорій Чапкіс;

1948 рік — український бард, відомий як "Тризубий Стас" Станіслав Щербатих;

1959 рік — український актор, телеведучий, Народний артист України Володимир Горянський.

Погода на 24 лютого

24 лютого в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, вдень піде дощ, проте ближче до вечора він стихне. У Харкові похмуро, опадів не очікується. В Одесі хмарно, ближче до вечора розпочнеться дрібний дощ.

Температура повітря в Києві +3 вдень та -4 вночі. У Львові +8 вдень та 0 вночі. У Харкові 0 вдень та -8 вночі. В Одесі +5 вдень та 0 вночі.