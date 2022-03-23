24 лютого Росія перекреслила переговори в "нормандському форматі" - Зеленський

Президент України додав, що потрібно разом тиснути на Росію і спонукати її шукати мир.

Почавши повномасштабне вторгнення до України, Росія перекреслила переговори в "нормандському форматі".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ході виступу перед парламентом Франції.

Зеленський зазначив, що переговори в Нормандському форматі, в яких брали участь Україна, Росія, Німеччина та Франція, повинні були закінчити війну на Донбасі.

"24 лютого — день, який перекреслив усі ті зусилля усіх нас, перекреслив старе значення слова "діалог", перекреслив європейський досвід відносин з Росією, перекреслив десятиліття історії Європи. Все це було розбомблено російськими військами, розбито російською артилерією, спалено після ударів російських ракет. Правда не знайшлась у кабінетах, тому зараз доводиться її шукати і виборювати на полі бою. То що тепер? Що у нас залишилося? Наші цінності, єдність і рішучість захищати нашу свободу, спільну свободу. Одну — для Парижа і Києва, для Берліна і Варшави, для Мадрида і Рима, для Брюсселя і Братислави", — заявив він.

Президент України додав, що потрібно разом тиснути на Росію і спонукати її шукати мир.

"Україна очікує, що лідерство Франції допоможе зробити так, щоб Росія шукала мир, щоб закінчила цю війну проти свободи, проти рівності, проти братерства, проти усього, що зробило Європу єдиною... Ми очікуємо від Франції, від вашого лідерства, що буде відновлена територіальна цілісність України і разом нам це по силах. Якщо серед присутніх є ті, хто сумнівається, то ваш народ уже впевнений, як і всі інші народи Європи", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 23 березня український президент звернувся до політиків і народу Японії. Він заявив, що через війну РФ проти України світ опинився на порозі багатьох нових криз. Зеленський зауважив, що після перемоги України знадобляться роки, щоб дослідити, якої шкоди РФ завдала чорнобильській землі.

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