24 ракети: кораблі ворога готові завдати удару з Чорного моря

Через роздування шторму корабельне угруповання ворожого флоту знов змінило склад: відтепер напоготові для завдання ракетних ударів три ракетних кораблі із 24 ракетами на борту, також залучено два вдк.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

"Наша свідомість і вдумливість – краща зброя проти фейків і ворожої пропаганди, відповідальне ставлення до сигналів повітряної тривоги – спосіб убезпечити себе і близьких. Довіра силам оборони – віра в нашу перемогу Разом переможемо. Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 15 липня під час оголошеної повітряної тривоги у Дніпрі пролунала серія вибухів, після чого виникли пожежі, над містом здійнявся густий чорний дим.

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