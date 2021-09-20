24-річна туристка з Саудівської Аравії потрапила в реанімацію після ДТП в Карпатах: фото

24-річна туристка з Саудівської Аравії потрапила в реанімацію після ДТП в Карпатах: фото

Потерпілу госпіталізували до яремчанської лікарні.

У неділю, 19 вересня, в Івано-Франківській області між селами Микуличин та Татарів на трасі Н-09 сталась ДТП. Внаслідок зіткнення 24-річна пасажирка Renault Captur, громадянка Саудівської Аравії, отримала травми і була госпіталізована до реанімації.

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Як повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, львів’янка за кермом Renault Captur на заокругленій ділянці дороги не впоралася з керуванням та виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася із Nissan X-Trail.

фото / Василь Буджак, Facebook

Внаслідок ДТП 24-річна пасажирка Renault Captur, громадянка Саудівської Аравії, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до реанімаційного відділення яремчанської лікарні.

фото / Василь Буджак, Facebook

Голова служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області Василь Буджак написав на своїй сторінці у Facebook, що заокруглена ділянка дороги Н09 "Мукачево-Львів", де сталось ДТП, є аварійно небезпечною.

За його словами, щоб покращити безпеку руху там облаштували сучасне огородження парапетного типу, однак через порушення правил дорожнього руху, особливо через перевищення швидкості, на цій ділянці дороги і надалі стаються ДТП з важкими наслідками.

"Просимо учасників дорожнього руху в гірській місцевості за складних рельєфних умов суворо дотримуватись правил дорожнього руху і не перевищувати швидкість руху транспортних засобів. Дбайте про власну безпеку і безпеку інших учасників дорожнього руху", - наголосив Василь Буджак.

Нагадаємо, у Чернівецькій області в неділю, 19 вересня, у ДТП загинули 19-річний та 20-річний хлопці.

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