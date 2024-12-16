24-річна єдина донька відомої української співачки трагічно загинула в моторошній ДТП на Львівщині

Єдина донька відомої української співачки Ірини Борисюк – Рената Дзігасова – трагічно загинула в ДТП.

Моторошно аварія сталася на Львівщині 15 грудня. Унаслідок ДТП загинуло семеро людей, серед них опинилася й 24-річна Рената. Трагічну звістку повідомили на сторінці у Facebook Тернопільської музичної школи ім. Вербицького, де дівчина навчалася.

"Непоправне горе увірвалось у життя нашої колеги Ірини Борисюк. Трагічно загинула в автокатастрофі її донька Рената. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної дитини…Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи", - йдеться в повідомленні.

Донька Ірини Борисюк загинула в ДТП

Тернопільське видання "20 хвилин" повідомляє, що Рената в останні роки працювала та жила за кордоном. Дівчина грала на скрипці та гастролювала з оркестром Європою. Донька Борисюк саме поверталася додому до Тернополя, аби провести новорічні свята.

Донька Ірини Борисюк

Нагадаємо, про жахливу аварію на Львівщині стало відомо вранці 15 грудня. За даними поліцейських, відбулося зіткнення трьох транспортних засобів - автомобіля BMW, автопоїзда DAF, мікроавтобуса Mercedes Sprinter. Внаслідок отриманих травм на місці загинуло семеро людей. Всі вони були пасажирами мікроавтобуса. За попередніми даними правоохоронців, винуватцем аварії був водій BMW, який порушив правила дорожнього руху. Його вже затримали поліцейські.

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