24-річна жінка на Закарпатті встромила ножа у шию свого коханого: фото

24-річна жінка на Закарпатті встромила ножа у шию свого коханого: фото

Чоловіка в реанімації намагаються врятувати медики.

На Закарпатті 24-річна жителька села Холмець під час сварки схопила ножа та вдарила ним свого 34-річного співмешканця. Про чоловіка з ножовим пораненням повідомили поліцію медики.

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"Сьогодні, 2 грудня, близько 3:00 ночі, на лінію "102" звернувся лікар Ужгородської районної лікарні. У повідомленні медика йшлося про те, що до реанімаційного відділення закладу екстрено доставлено чоловіка з ножовим пораненням", - розповіли у поліції Закарпаття.

Правоохоронці з’ясували, що потерпілим є 34-річний житель села Холмець Ужгородського району.

За попередніми даними, важкі травми йому нанесла співмешканка. Причиною такого вчинку став побутовий конфлікт між ними. Під час сварки жінка схопила ножа та встомила його в шию чоловіка.

Національна поліція Закарпатської області

24-річну жінку поліцейські затримали, а ніж вилучили. Підозрювану помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Національна поліція Закарпатської області

Слідчі кваліфікують дії жінки за ознаками ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Замах на вбивство). За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

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