24-річний блогер з Києва вкрав 340 тис. грн, яких люди пожертвували для ЗСУ: фото

Столичного блогера викрили у заволодінні 340 тис. грн донатів для ЗСУ.

Правоохоронці викрили 24-річного блогера з Києва, який привласнив 340 тисяч гривень, яких люди з усього світу відправили на підтримку ЗСУ.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

"Слідством встановлено, що підозрюваний, маючи особистий акаунт для ведення прямих ефірів на популярному сайті, створеному для збору коштів для ЗСУ, дізнався про вразливість програмного забезпечення цього сайту та вирішив скористатися цим у власних інтересах", - йдеться у повідомленні.

Отримавши незаконний доступ до віртуального гаманця сайту, зловмисник почав систематично виводити гроші, зібрані громадянами з усього світу на потреби української армії, на власний рахунок.

У такий спосіб він привласнив 340 тисячами гривень донатів.

Під час обшуку за місцем проживання у нього вилучили носії інформації, які підтверджують незаконну діяльність, та гроші, здобуті злочинним шляхом.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України. Йому повідомлено про за фактом шахрайського заволодіння коштами, зібраними для потреб Збройних сил України.

Нагадаємо, у Києві спіймали прокремлівського блогера, який переховувався в монастирі УПЦ МП.

Читайте також: