24 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

24 серпня 2022 року – середа. 182-й день війни Росії проти України. 236-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

24 серпня - День Незалежності України. Саме 24 серпня 1991 року в залі українського парламенту ухвалили Акт проголошення незалежності України. З того часу цей день став надважливим для кожного українця. Особливо сьогодні, коли ворог намагається позбавити нас найдорожчого - волі, свободи, життя та суверенітету.

Українці століттями боролися за відродження власної держави після занепаду Київської Русі та поглинання Галицько-Волинської держави Польським королівством і Великим князівством Литовським. Повстання козаків та селян, національно-визвольна війна на чолі з Богданом Хмельницьким - трагічні сторінки історії України, які, на жаль, не стали початком її незалежності.

На початку XX століття українці отримали свій шанс на суверенність, коли через революції та світову війну європейські держави ослабли. Однак в той час суспільству та політичним силам дуже бракувало єдності. А через громадянську війну та події, що сталися 1917 року, цей розкол ще більше поглибився. Зрештою деякий час західні області сучасної України перебували у складі Угорщини, Румунії, Польщі та Чехії. А інша частина - Російської імперії. В грудні 1922 року більшовики захопили владу та був створений Радянський Союз. Як і інші республіки УРСР мала лише формальний суверенітет.

В кінці 1980-х років ситуація почала змінюватися. Радянська імперія занепадала. Переломним виявився 1990 рік, коли в червні українські парламентарі почали працювати над Декларацією про державний суверенітет. Ухвалили її 16 липня 1990 року.

24 серпня 1991 року Олександр Мороз, Леонід Кравчук та Ігор Юхновський виступили на терміновому зібранні українського парламенту. Увечері було ухвалено Акт проголошення незалежності України. Пізніше Леонід Кравчук став ініціатором Всеукраїнського референдуму. 1 грудня 1991 року відбулося голосування, яке показало, що понад 90% українців висловлюють згоду з Актом. Після цього Україна почала отримувати визнання інших держав світу.

Також 24 серпня - Міжнародний день проти нетерпимості, дискримінації та насильства, заснованого на музичній перевазі, способі життя і дрес-коді. Започаткувала його Сильвія Ланкастер після того, як у Россендейлі (Англія) її дочку Софі та хлопця дівчини побили насмерть за те, що вони належали до субкультури "готів".

А ще 24 серпня - День Везувію. Саме цього дня 79 року нашої ери сталося одне з найбільших вивержень цього вулкану. Тоді під шаром пемзи та попелу загинуло понад 3000 осіб. Також були повністю знищені міста Помпеї, Стабії та Геркуланум.

24 серпня - Міжнародний день дивної музики. Започаткував свято 1998 року композитор та музикант з Нью-Йорку Патрік Грант. Тоді він займався просуванням нового альбому Fields Amaze. Дату обрав не випадково, адже саме цього дня народився батько його дівчини, який для Гранта став своєрідним наставником.

Також 24 серпня - День народження картопляних чипсів. Саме цього дня 1853 року була приготовлена пераша порція популярної сьогодні страви. Сталося це через обурення темношкірого шеф-повара ресторану Джорджа Крума. Коли до закладу зайшов магнат Корнеліус Вандербільт та поскаржився на недостатньо тонко нарізану картоплю, Крум зробив шматочки надзвичайно тонкими. Цікаво, що страва сподобалася Вандербільту, після чого її почали готувати в ресторані постійно.

Яке сьогодні, 24 серпня, церковне свято

24 серпня - день пам'яті мученика Євпла / Фото: commons.wikimedia.org

24 серпня в церковному календарі – день пам'яті мученика Євпла. Жив на Сицилії та був дияконом. Коли імператор Діоклетіан почав переслідувати християн 304 року, то Євпла ув'язнили. На суді він визнав, що вірить в Господа. Вояки мучили його різними способами, вимагаючи, щоб він відступив від своєї віри. Однак він не зрікся Бога, за що його вбили мечем.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 серпня

Які сьогодні іменини: Василь, Олександр, Федір, Максим, Сузанна.

Талісманом людини, народженої 24 серпня є амазоніт. Камінь синюватого кольору, який здавна вважається символом незалежності та краси. Також в давнину стверджували, що він допомагає укріпити сімейні узи.

В цей день народилися:

1895 рік — американський хімік українського походження Караш Морріс-Селіґ;

1928 рік — український політик та громадський діяч Левко Лук'яненко;

1938 рік — український оперний співак Богдан Базиликут;

1971 рік — український фахівець зі зв'язків з громадськістю, медіа-експерт, журналіст, редактор, телеведучий, викладач Віктор Коваленко.

Що не можна робити в цей день

Не варто гуляти після заходу сонця, особливо, якщо ви йдете надвір на самоті.

Заборонено вживати алкогольні напої.

Не думайте про свої страхи і не лінуйтеся.

Народні прикмети і традиції на 24 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: під час сходу сонця йде дощ - кілька днів буде погана погода;

над водоймами туман - чекайте на погожі дні;

якщо до 24 серпня дув вітер, а потім різко припинився - буде хороша погода.

В народі 24 серпня називали Євпла. В цей період зазвичай починали стригти овець, а з вовни робити одяг та взуття. Православні молилися 24 серпня, щоб отримати допомогу у справах та зцілитися.

Погода на сьогодні, 24 серпня

Сьогодні, 24 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарно, опадів не передбачається. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +31 вдень та +19 вночі. У Львові +28 вдень та +17 вночі. У Харкові +32 вдень та +20 вночі. В Одесі +30 вдень та +22 вночі.

Пам’ятні дати 24 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 серпня: