24 січня — яке церковне свято в православному календарі

Яке сьогодні свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сьогодні, 24 січня, в православному календарі — день пам’яті преподобного Феодосія Великого. Жив він у V столітті та виховувався у благочестивій християнській родині. З раннього дитинства вивчав Слово Боже і трудився при храмі. Коли подорослішав, вирішив відправитися до Єрусалима, щоб відвідати святі місця. По дорозі навіть зустрів Симеона Стовпника.

Той передбачив, що Феодосій збере навколо себе вірян і наставить сотні людей на істинний шлях. Але Феодосій мріяв про усамітнене життя, тому вирішив оселитися в печері у пустелі. 30 років провів він там у щоденній молитві. Згодом почали приходити до нього люди, які шукали подвижницького життя. Незабаром Феодосій заснував святу обитель.

За своє життя здійснив преподобний чимало різних чудес: рятував людей від хвороб і бід, вказував шлях душам, які заблукали. А ще він створив монастирі по всій території Палестини.

На честь преподобного 24 січня в народі існує свято — Феодосієве тепло.

Церковне свято 24 січня — день пам'яті Феодосія Антіохійського

Жив Феодосій Антіохійський у кінці IV століття. Його батьки бажали, щоб син вів благочестиве життя, тому в юному віці він покинув батьківський дім та оселився поблизу моря, де щоденно молився і працював. Щоб побороти в собі плотські спокуси, Феодосій навіть почав носити вериги.

Минало життя його в постійній молитві, а у вільний час він займався плетінням кошиків. Також вирощував городину, яку потім споживав у їжу.

Прикмети 24 січня

Народні прикмети 24 січня / Фото: Pexels

пішов вранці сніг — до вечора буде мороз, а холод буде ще довго;

тепла погода означає — весна буде ранньою;

висять бурульки на дахах — лютий буде теплим;

погода цього дня вказує на погоду в листопаді.

Що сьогодні не можна робити

Категорично заборонено цього дня використовувати будь-які гострі предмети. Їжу рекомендовано надламувати, а не нарізати. Також не варто змінювати роботу чи переїжджати, гроші в борг краще не давати. Від конфліктів і суперечок краще відмовитися, інакше можете накликати на себе біду.

Що можна робити сьогодні

Цього дня наші предки намагалися захистити свою оселю від злих духів, тому обкурювали будинок травами. Також було заведено топити лазню і паритися, щоб очиститися зовні, а не лише всередині.

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