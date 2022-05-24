24 травня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

24 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

24 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

24 травня 2022 року – вівторок. 90-й день війни Росії проти України. 144-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

24 травня - День слов'янської писемності та культури. Подія має пряме відношення до рівноапостольних братів Кирила і Мефодія, яким сьогодні віддають шану. Вони жили в далекому IX столітті і подарували алфавіт та переклади священних текстів слов'янським народам.

Також 24 травня - Європейський День Парків. Подія була започаткована організацією EUROPARC Federation 1999 року. Дату обрали на честь свторення першого національного парку Європи (1909 рік). Сьогодні їх є дев'ять.

Ще 24 травня - Всесвітній день шизофренії. Це психічне захворювання, яке характеризується відчуттям відривання від реальності та навіть наявності галюцинацій. Вчені припускають, що шизофренія пов'язана з високим рівнем дофаміну. Головна мета дня - привернути увагу суспільства до хвороби та підвищити поінформованність про людей, які хворіють.

24 травня - Міжнародний день тіари. Подія була започаткована після проведення заходу на честь "Сезонів успіху Барбари Беліссімо" (2005 рік). А ще дата збігається з днем народженням королеви Вікторії. Головна мета - наголосити на важливості відчуття своєї гідності у жінок, а також залученні їх до носіння гарних нарядів (і тіар в тому числі).

А ще 24 травня - Міжнародний жіночий день за мир і розброєння. Жінки з понад 40 країн світу піддтримали цю ініціативу. Головна мета події в об'єднанні жінок задля знищення методу насильства для вирішення проблем.

Також 24 травня - Всесвітній день відеоігор. Дату обрали на честь офіційної презентації першої домашньої приставки для ігор під назвою Magnavox Odyssey 1972 року, яка була проведена Ральфом Баєром та його командою.

24 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

24 травня - день пам'яті святих рівноапостольних братів Кирила і Мефодія / Фото: commons.wikimedia.org

24 травня в церковному календарі – день пам'яті святих рівноапостольних братів Кирила і Мефодія. Брати народилися в місті Фессалоніки і стали творцями слов'янської писемності. Вели аскетичне життя, проживали і монастирі. Саме вони створили першу слов'янську абетку, взявши за основу грецьку мову. Потім, користуючись своїм винаходом, переклали велику кількість церковних книг, зокрема і Святе Письмо. Кирило і Мефодій також активно займалися освітою слов'ян та відкривали в церквах школи. В народі свято називали Мефодієвий день.

Пам’ятні дати 24 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 24 травня:

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1798 рік — товариством об'єднаних ірландців було розпочато повстання з метою повалення британського правління і створення незалежної Ірландської республіки;

1822 рік — Еквадор стає незалежним від Іспанії;

1844 рік — з Вашингтона в Балтимор відправляють першу телеграму азбукою Морзе;

1936 рік — створення ФК "Шахтар";

1940 рік — на І Конгресі Американських Українців у Вашингтоні створюють Український конгресовий комітет Америки;

1956 рік — в Лугано проходить перший конкурс пісні Євробачення, в якому брали участь 14 представників семи країн Європи;

1993 рік — Еритрея здобує незалежність від Ефіопії;

2003 рік — Україна дебютує на 48-му конкурсі "Євробачення" в Ризі, учасником від України стає Олександр Пономарьов із піснею "Аста ла віста" (посідає 14-те місце);

2018 рік — відкривають Новий Бескидський тунель.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 травня

Які сьогодні іменини: Кирило, Мефодій, Йосип, Олександр, Ростислав.

24 травня народилися:

827 рік — православний святий, один з батьків слов'янської писемності Кирило;

1801 рік — український греко-католицький священик, письменник, громадсько-культурний діяч, автор граматики української мови Йосип Левицький;

1819 рік — королева Великої Британії (1837 - 1901) Вікторія;

1881 рік — український патофізіолог, президент Академії наук України Олександр Богомолець;

1882 рік — український композитор, хоровий диригент, музичний, громадський діяч Кирило Стеценко;

1911 рік — український поет і перекладач Юрій Корецький;

1912 рік — український письменник, драматург, педагог, фольклорист Михайло Стельмах;

1926 рік — український поет, письменник, журналіст, бібліофіл Микола Данько;

1938 рік — український письменник та журналіст Михайло Медуниця;

1940 рік — український поет, художник Костянтин Шишко;

1956 рік — український політик і громадський діяч Ростислав Новоженець;

1964 рік — український музикант Олег Скрипка;

1973 рік — українська співачка, громадський діяч, переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2004" (Стамбул) Руслана Лижичко;

1992 рік — український дослідник кириличних стародруків, історик Станіслав Волощенко.

Погода на 24 травня

24 травня в Києві ясний ранок, але потім похмура погода, без опадів. У Львові з середини дня небо затягнеться хмарами, без опадів. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі похмура погода до кінця дня, без опадів.

Температура повітря в Києва +19 вдень та +9 вночі. У Львові +22 вдень та +5 вночі. У Харкові +17 вдень та +6 вночі. В Одесі +19 вдень та +11 вночі.