24 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

24 травня 2022 року – вівторок. 90-й день війни Росії проти України. 144-й день року.
Який сьогодні день в Україні і світі
24 травня - День слов'янської писемності та культури. Подія має пряме відношення до рівноапостольних братів Кирила і Мефодія, яким сьогодні віддають шану. Вони жили в далекому IX столітті і подарували алфавіт та переклади священних текстів слов'янським народам.
Також 24 травня - Європейський День Парків. Подія була започаткована організацією EUROPARC Federation 1999 року. Дату обрали на честь свторення першого національного парку Європи (1909 рік). Сьогодні їх є дев'ять.
Ще 24 травня - Всесвітній день шизофренії. Це психічне захворювання, яке характеризується відчуттям відривання від реальності та навіть наявності галюцинацій. Вчені припускають, що шизофренія пов'язана з високим рівнем дофаміну. Головна мета дня - привернути увагу суспільства до хвороби та підвищити поінформованність про людей, які хворіють.
24 травня - Міжнародний день тіари. Подія була започаткована після проведення заходу на честь "Сезонів успіху Барбари Беліссімо" (2005 рік). А ще дата збігається з днем народженням королеви Вікторії. Головна мета - наголосити на важливості відчуття своєї гідності у жінок, а також залученні їх до носіння гарних нарядів (і тіар в тому числі).
А ще 24 травня - Міжнародний жіночий день за мир і розброєння. Жінки з понад 40 країн світу піддтримали цю ініціативу. Головна мета події в об'єднанні жінок задля знищення методу насильства для вирішення проблем.
Також 24 травня - Всесвітній день відеоігор. Дату обрали на честь офіційної презентації першої домашньої приставки для ігор під назвою Magnavox Odyssey 1972 року, яка була проведена Ральфом Баєром та його командою.
24 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі
24 травня в церковному календарі – день пам'яті святих рівноапостольних братів Кирила і Мефодія. Брати народилися в місті Фессалоніки і стали творцями слов'янської писемності. Вели аскетичне життя, проживали і монастирі. Саме вони створили першу слов'янську абетку, взявши за основу грецьку мову. Потім, користуючись своїм винаходом, переклали велику кількість церковних книг, зокрема і Святе Письмо. Кирило і Мефодій також активно займалися освітою слов'ян та відкривали в церквах школи. В народі свято називали Мефодієвий день.
Пам’ятні дати 24 травня
Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 24 травня:
- 1798 рік — товариством об'єднаних ірландців було розпочато повстання з метою повалення британського правління і створення незалежної Ірландської республіки;
- 1822 рік — Еквадор стає незалежним від Іспанії;
- 1844 рік — з Вашингтона в Балтимор відправляють першу телеграму азбукою Морзе;
- 1936 рік — створення ФК "Шахтар";
- 1940 рік — на І Конгресі Американських Українців у Вашингтоні створюють Український конгресовий комітет Америки;
- 1956 рік — в Лугано проходить перший конкурс пісні Євробачення, в якому брали участь 14 представників семи країн Європи;
- 1993 рік — Еритрея здобує незалежність від Ефіопії;
- 2003 рік — Україна дебютує на 48-му конкурсі "Євробачення" в Ризі, учасником від України стає Олександр Пономарьов із піснею "Аста ла віста" (посідає 14-те місце);
- 2018 рік — відкривають Новий Бескидський тунель.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 травня
Які сьогодні іменини: Кирило, Мефодій, Йосип, Олександр, Ростислав.
24 травня народилися:
- 827 рік — православний святий, один з батьків слов'янської писемності Кирило;
- 1801 рік — український греко-католицький священик, письменник, громадсько-культурний діяч, автор граматики української мови Йосип Левицький;
- 1819 рік — королева Великої Британії (1837 - 1901) Вікторія;
- 1881 рік — український патофізіолог, президент Академії наук України Олександр Богомолець;
- 1882 рік — український композитор, хоровий диригент, музичний, громадський діяч Кирило Стеценко;
- 1911 рік — український поет і перекладач Юрій Корецький;
- 1912 рік — український письменник, драматург, педагог, фольклорист Михайло Стельмах;
- 1926 рік — український поет, письменник, журналіст, бібліофіл Микола Данько;
- 1938 рік — український письменник та журналіст Михайло Медуниця;
- 1940 рік — український поет, художник Костянтин Шишко;
- 1956 рік — український політик і громадський діяч Ростислав Новоженець;
- 1964 рік — український музикант Олег Скрипка;
- 1973 рік — українська співачка, громадський діяч, переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2004" (Стамбул) Руслана Лижичко;
- 1992 рік — український дослідник кириличних стародруків, історик Станіслав Волощенко.
Погода на 24 травня
24 травня в Києві ясний ранок, але потім похмура погода, без опадів. У Львові з середини дня небо затягнеться хмарами, без опадів. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі похмура погода до кінця дня, без опадів.
Температура повітря в Києва +19 вдень та +9 вночі. У Львові +22 вдень та +5 вночі. У Харкові +17 вдень та +6 вночі. В Одесі +19 вдень та +11 вночі.