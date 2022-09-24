24 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

24 вересня 2022 року – субота. 213-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 98 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

24 вересня - День міста Хмельницький. Раніше цей великий промисловий та культурний центр називався Проскурів та Плоскирів. Обласним центром місто стало 1954 року. Свою сучасну назву поселення отримало на честь Богдана Хмельницького - видатного гетьмана, який, насправді, жодного разу не бував тут.

Також 24 вересня - День міста Нова Каховка. Воно було засноване 1950 року та розташовується на лівому березі Дніпра. Раніше тут було невелике село Ключове, але коли побудували Каховську ГЕС, сюди почали приїздити праціники і село розрослося. Назву Нова Каховка було затверджено у Верховній Раді 1952 року.

А ще 24 вересня - Європейський день грибів. Свято присвячене особливій ролі грибів у житті людини і екосистеми в цілому. Вперше його відсвяткували 2016 року. Тоді експерти обрали найкращий їстівний гриб. Цей титул отримав польський гриб (Imleria badia). Щороку титул отримує новий гриб.

24 вересня - Міжнародний день кролика. Основна мета цього свята - розповісти населенню про ту шкоду, яку завдають люди цим милим звірятам. Започаткували його 1998 року у Великобританії. Пізніше день відсвяткували в Австралії, а згодом він став популярним по всьому світу.

Також 24 вересня - Міжнародний день мережива. Свято припадає на останню суботу вересня. Техніка створення мережива виникла багато століть тому. Перші згадки про особливу тканину є навіть в Біблії. Найбільшу популярність мереживо завоювало у XVI столітті, за часів правління Катерини Медичі.

А ще 24 вересня - Всесвітній тиждень сітківки ока. Подія була запроваджена понад 10 років тому. Її головна мета - підвищити поінформованість суспільства про дегенеративні хвороби сітківки та шляхи їх лікування.

24 вересня - Всесвітній день проти патентів на програми. Свято було впроваджене за ініціативи Глобальної коаліції компаній-розробників програмного забезпечення, незалежних розробників та різних асоціацій, яка була проголошена 2 вересня 2008 року. У вересні 2003 року Європейський парламент вніс поправки, які обмежують дію патентного законодавства для захисту невеликих підприємств, які створюють програми.

А ще 24 вересня - День "Врятуйте коалу" (Save the Koala Day). Його започаткував Австралійський фонд коал в межах своєї кампанії "Місяць порятунку коал", який тривав у вересні. Фонд почав свою діяльність 1986 року. Його заснували два ветеринари і він тоді носив назву Австралійська асоціація коал. Головна його мета - врятувати цих чудових тварин.

Також 24 вересня - Міжнародний день караванника. Заснувала його Міжнародна асоціація з координації вантажних операцій. Вона дбає про ефективність та безпеку міжнародний і національних вантажних перевезень всіма видами транспорту. Цікавий факт: у II столітті до нашої ери заснували найбільшу у світі систему торгівельних караванних маршрутів, яка була відома під назвою Великий Шовковий шлях.

Яке сьогодні, 24 вересня, церковне свято

24 вересня - день пам'яті преподобної Теодори Олександрійської / Фото: commons.wikimedia.org

24 вересня в церковному календарі – день пам'яті преподобної Теодори Олександрійської. Жила вона в III столітті. В досить юному віці поступила до монастиря, де своїми молитвами і невтомною працею жертвенно служила Господові.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 вересня

Які сьогодні іменини: Дмитро, Герман, Сергій, Федора.

Талісманом людини, народженої 24 вересня є малахіт. В давнину вважали, що цей камінь позитивно впливає на здоров'я свого власника. А в Київській Русі також ходили повір'я, що малахіт допомагає здійснювати всі бажання.

В цей день народилися:

1801 рік — український математик і механік Михайло Остроградський;

1816 рік — український педагог і громадсько-культурний діяч, біограф Т. Г. Шевченка Михайло Чалий;

1894 рік — український поет, прозаїк, журналіст, композитор, критик, громадський діяч Роман Купчинський;

1914 рік — український прозаїк, драматург, перекладач Дмитро Дереч;

1916 рік — український літературознавець, перекладач Біда Костянтин;

1922 рік — український письменник, автор збірок гумористичних оповідань, член ОУП "Слово" Микола Понеділок;

1923 рік — український поет, публіцист, журналіст Микола Подолян;

1924 рік — українська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка, дворазова срібна призерка Олімпійських ігор Ніна Бочарова;

1936 рік — український поет, дитячий письменник, прозаїк, перекладач, журналіст Віталій Юречко;

1937 рік — український історик Ярослав Калакура;

1956 рік — український журналіст, письменник, редактор Василь Тракало;

1972 рік — українська біатлоністка, срібна призерка Олімпійських ігор Олена Петрова;

1975 рік — український поет-слемер, співак та шоумен Артем Полежака;

1984 рік — українська легкоатлетка Людмила Йосипенко.

Що не можна робити в цей день

Не варто вести "пусті" розмови, пліткувати.

Заборонено мити голову, інакше може статися біда.

Краще не піднімати речі з дороги, тому що можна підхопити хворобу.

Сьогодні не варто фарбувати губи.

А ще не можна брехати, тому що оман швидко розкриється.

Народні прикмети і традиції на 24 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: ґрунт цілий день мокрий - будуть сильні дощі;

ще не полетіли ластівки - осінь буде теплою;

добре вродили озимі - наступного року врожай також буде хорошим;

біля вуликів літають бджоли - зима буде пізньою.

В народі 24 вересня називали "Федорині вечірки". До цієї дати вже зазвичай закінчувалося бабине літо і починало рано темніти. Селяни намагалися до цієї дати зібрати весь врожай зернових. А ще збирали мед та горіхи.

Погода на сьогодні, 24 вересня

Сьогодні, 24 вересня, в Києві хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. У Львові хмарно, але без опадів. У Харкові похмура погода, йтиме невеликий дощ. В Одесі хмарно весь день, невеликий дощ.

Температура повітря в Києві +17 вдень та +8 вночі. У Львові +17 вдень та +7 вночі. У Харкові +18 вдень та +8 вночі. В Одесі +20 вдень та +13 вночі.

Пам’ятні дати 24 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 вересня: