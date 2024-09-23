Україна стане однією з найтепліших країн Європи: прогноз від Діденко

Вдень у більшості областей України температура повітря коливатиметься від +22 до +26 градусів.

Протягом тижня в Україні зберігатиметься тепла погода, а у вівторок, 24 вересня наша країна стане однією з найтепліших у Європі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Завтра, 24 вересня, в Україні буде сонячно, без дощу, переважно ясно. Температура повітря вдень у більшості областей становитиме +22+26 градусів, а там, де сонце буде особливо активним, — до +26+28 градусів", — зазначила Діденко.

погода / Наталка Діденка

За її словами, у Києві вівторок також обіцяє бути сонячним та теплим, з температурою близько +25 градусів. Найближчими днями погода залишиться подібною, але вже 28 і 29 вересня очікуються зміни.

Нагадаємо, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук повідомив, що кліматичне потепління не лише завдасть шкоди, але може також принести користь окремим галузям. Він зазначив, що зменшення кількості води ймовірно призведе до необхідності адаптації системи використання земель у сільському господарстві.

Читайте також: