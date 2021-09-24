24 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

24 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

За прикметами цього дня краще утриматися від нових справ.

Який сьогодні день

У п'ятницю, 24 вересня, в світі відзначається Міжнародний день караванника, Всесвітній день моря та Міжнародний день глухих.

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У Камбоджі цього дня святкують День конституції, у КНДР та Південній Кореї - День врожаю, у Домініканській Республіці - День Богоматері Милосердя, у Тринідаді і Тобаго - День Республіки, в Перу - День збройних сил.

Пам'ятні дати 24 вересня

1852 — перший політ на дирижаблі з паровим двигуном зробив француз Анрі Жіффар.

1869 — на американському ринку відбулася паніка через масову скупку золотих злитків двома бізнесменами ("чорна п'ятниця").

1960 — у США спущено на воду перший атомний авіаносець "Ентерпрайз".

1998 — в Ліоні (Франція) уперше проведена операція з трансплантації руки людині.

Церковне свято сьогодні 24 вересня

24 вересня православна церква вшановує пам'ять преподобної Феодори Олександрійської, яка жила в кінці 5 століття.

За переказами, Феодора перебувала зі своїм чоловіком в коханні та злагоді, але один багатий містянин, звабившись її красою, став спокушати молоду жінку. Він підкупив звідницю, яка обдурила Феодору, сказавши, що гріх, досконалий вночі, не ставиться людині в провину. Жінка послухалася і зрадила чоловіка, проте незабаром усвідомила всю огидність перелюбу.

Феодора зненавиділа своє тіло і піддавала себе всіляким мукам. Знайома ігуменя, яка бачила страждання грішниці, нагадала їй історію Марії Магдалини, яка омила сльозами ноги Христа. Це спонукало Феодору піти до монастиря - до того ж потай від усіх. Але вона розуміла, що в жіночій обителі чоловік знайде її, тому переодяглася в чоловічий одяг і надійшла в чоловічий монастир з ім'ям Феодор. Пізніше, вже після смерті Феодори, її чоловік, дізнавшись про подвиг дружини, прийняв постриг у цій же обителі.

uk.wikipedia

Що не можна робити цього дня​​​

Не можна починати жодних справ на Федору – погана прикмета

Цього дня заборонено базікати даремно, мити голову, брехати і піднімати щось на дорозі.

Суворо заборонялося фарбувати губи і наносити макіяж, інакше погрожували довгі важкі хвороби.

На свято вважалося дуже поганою прикметою, якщо дівчина забруднить поділ своєї спідниці - вірили, що після цього чоловік сильно зап'є й у родині будуть довгі сварки.

Прикмети на 24 вересня

У північних регіонах в цей час буває вже досить холодно, тому в народі говорили: "Федорині вечірки – третя зустріч осені". У південних же регіонах помічали: "На Федору літо закінчується, а осінь починається". До дня преподобної Феодори всі роботи в городі і полі повинні бути завершені. Святу Федору вважали покровителькою озимих хлібів, тому в день її пам’яті ходили дивитися озимі сходи.

Цього дня в давнину влаштовували "капустяні вечорки" – до однієї з господинь додому приходили гості й разом готували різноманітні страви з капусти.

Credits

Не всяке літо до Федори дотягне.

Якщо видно сильні і густі сходи озимих – до хорошого врожаю на наступний рік.

Бджоли літають – до пізньої зими.

Іменини 24 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 24 вересня, святкують: Віктор, Герман, Дмитро, Євдокія, Лев, Микола, Петро, Роман, Сергій.

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