24 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

24 жовтня 2022 року –понеділок. 243-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 68 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

24 жовтня - Міжнародний день дій на захист клімату. Подію заснували 2009 року. Підвищення рівня парникових газів у повітрі - одна з основних проблем на планеті. Через це виникає глобальне потепління, на полюсах тануть льодовики, відбуваються різноманітні природні катаклізми. Головна мета дня - привернути увагу громадських організацій і політичних лідерів до проблем зміни клімату.

Також 24 жовтня - Всесвітній день рубця (World Tripe Day). Рубець - це один з відділів шлунка жуйних тварин і його часто використовують для приготування національних страв в різних країнах світу. За словами засновників цього дня - цьому цінному продукту приділяють надто мало уваги. Дату свята обрали не випадково. Саме цього дня 1662 року англійський чиновник Семюель Піпс в своєму щоденнику описав про цікаву страву з цим продуктом.

А ще 24 жовтня - Міжнародний день шкільних бібліотек. Свято щороку припадає на четвертий понеділок жовтня. Книги цінувалися нашими предками ще за часів Київської Русі. Князь Володимир Великий відкривав школи, де діти навчалися і переписували книги. А за часів правління Ярослава Мудрого в Києві з'явилася перша бібліотека. Відкрили її при Софіївському соборі.

24 жовтня - Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй. По суті ООН - це платформа, де національні делегації можуть висловити свою думку. Тут налагоджують відносини, вирішують проблеми та проводять переговори. Всі члени спільности мають право голосу, однак кожен з них повинен дотримуватися статуту ООН.

Також 24 жовтня - Всесвітній день боротьби з поліомієлітом (World Polio Day). Поліомієліт відносять до невиліковних хвороб. Однак його можна попередити, якщо вчасно провести вакцинацію. За словами лікарів, щеплення 95% людей допоможе повністю припинити розповсюдження інфекції.

А ще 24 жовтня - Тиждень роззброєння (Disarmament Week). Проводиться щороку від 24 до 30 жовтня під егідою ООН. Рішення про його створення було прийняте на Генеральній Асамблеї ООН 1978 року. Тоді на порядку денному стояло питання про зниження використання зброї масового знищення та припинення військових конфліктів.

24 жовтня - Всесвітній день інформації про розвиток (World Development Information Day). Подію запровадила Генеральна Асамблея ООН 1972 року. Дату обрали тому, що саме цього дня 1945 року створили цю повоєнну міжнародну організацію та прийняли стратегію її розвитку.

Яке сьогодні, 24 жовтня, церковне свято

24 жовтня - день пам'яті апостола від 70-ти Філіпа / Фото: commons.wikimedia.org

24 жовтня в церковному календарі – день пам'яті апостола від 70-ти Філіпа. Він був одни з семи, кого обрали для піклування за бідними християнськими громадами в Єрусалимі. Він проповідував і творив чудеса, а також зустрівся з ефіопським євнухом та охрестив його.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 жовтня

Які сьогодні іменини: Анатолій, Олександр, Йосип, Іларіон, Макар, Лев, Мойсей, Зінаїда, Вікторія.

Талісманом людини, народженої 24 жовтня є гранат. Відноситься до напівкоштовних каменів. Має яскраво червоний колір. Здавна вірили, що гранат допомагає отримати сімейне щастя.

В цей день народилися:

1843 рік — український і польський художник, представник пізнього академізму Генріх Семирадський;

1867 рік — український етнограф, громадсько-політичний діяч Микола Біляшівський;

1955 рік — український художник, ілюстратор Олександр Міхнушев;

1979 рік — український хокеїст Костянтин Касянчук;

1988 рік — українська важкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор Юлія Каліна.

Що не можна робити в цей день

Не залишайте бруд в домі, якщо не наведете чистоту, весь наступний рік вас переслідуватимуть невдачі.

Краще не балуватися з вогнем.

Не лінуйтеся.

Народні прикмети і традиції на 24 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: іній цього дня означає, що скоро розпочнеться снігопад;

вранці туман - вдень буде відлига;

на мокру землю випав сніг, але не розтанув - весна прийде рано;

на деревах шарудить листя - буде снігопад.

В народі 24 жовтня називали Пилипів день. Наші предки сьогодні починали молотити зерно на млині. З нього випікали домашній хліб і годували ним кожного члена сім'ї, щоб всі були здорові.

Погода на сьогодні, 24 жовтня

Сьогодні, 24 жовтня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не передбачається. У Харкові хмарна погода, ввечері можливий дрібний дощ. В Одесі похмура погода, без опадів.

Температура повітря в Києві +17 вдень та +10 вночі. У Львові +19 вдень та +9 вночі. У Харкові +14 вдень та +9 вночі. В Одесі +17 вдень та +10 вночі.

Пам’ятні дати 24 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 жовтня: