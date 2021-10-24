24 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

24 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

День дуже енергетично важкий. Якщо хочете, щоб сон, який наснився сьогодні, здійснився, то його потрібно тримати в таємниці.

Який сьогодні день

У неділю, 24 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день ООН, Всесвітній день інформації про розвиток, Всесвітній день боротьби з поліомієлітом, Міжнародний день дій на захист клімату.

У Замбії цього дня святкують День Незалежності (1964), в Киргизстані - День працівників стандартизації та метрології, в Єгипті - День суецької перемоги, у США - Свято добра і достатку.

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Пам'ятні дати 24 жовтня

1857 — у Шеффілді (Велика Британія) заснований перший у світі футбольний клуб.

1861 — президент США Авраам Лінкольн одержав телеграфне повідомлення з Каліфорнії — це було перше трансконтинентальне телеграфне повідомлення в історії.

1929 — Чорний четвер і початок Великої депресії.

1945 — урочисто відкрито Організацію Об'єднаних Націй.

1986 — у Лондоні відкритий найбільший у світі магазин грамплатівок.

1991 — Верховна Рада проголосила без'ядерний статус України.

Церковне свято сьогодні 24 жовтня

24 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого Філіпа - апостола від сімдесяти.

Апостол Філіп походив із Кесарії Палестинської. Учні Ісуса Христа обрали його в число дияконів слідом за святим Стефаном. Коли почалися гоніння на християн, Стефан загинув, а Філіп залишив Єрусалим і прийшов в одне з самарійських міст, де почав проповідувати свою віру. Апостол не тільки розповідав про Христа, але і творив чудеса, виганяв нечистих духів, зціляв хворих і немічних. Завдяки цьому багато язичників увірували в Христа.

Відомо, що у Філіпа було чотири дочки, також вірні християнки. Дівчата мали пророчий дар, а одна з них, Ерміонія, знала лікарське мистецтво і вміла лікувати людей. За переказами, своє життя Філіп закінчив в місті Трал, де служив єпископом.

Що не можна робити цього дня​​​

День дуже енергетично важкий. Якщо хочете, щоб сон, який наснився сьогодні, здійснився, то його потрібно тримати в таємниці.

Якщо розбився посуд, це недобрий знак.

Будьте обережніше, так як у цей день гуляють духи природи і стихії.

Прикмети на 24 жовтня

Люди відзначали, що від цього дня починає холоднішати і на дорогах з’являється розпусниця – багнюка та ожеледиця. "Пилип до печі прилип, а дороги дощем розмило", – казали наші пращури. Господині пекли цього дня смачні пироги з ягодами або грибами.

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Кури рано сідають на сідало – треба чекати морозу; чим вище вони сідають, тим сильнішим буде холод.

Домашня птиця ховає голову під крило – до холоду.

Ясний місяць – провісник морозу.

Вітер подув з північного боку – до потужного холоду.

Іменини 24 жовтня

День ангела (іменини) сьогодні, 24 жовтня, святкують: Анатолій, Антон, Зінаїда, Іларіон, Йосип, Ісак, Лев, Макар, Мойсей, Олександр, Філіп.

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