25 червня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

25 червня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня своє професійне свято святкують моряки.

Який сьогодні день

25 червня — День моряка, Всесвітній день вітиліго, День кольорового ТБ, День митника України.

День моряка

День моряка святкують ті, хто обирає море замість суші, кого вабить романтика океанів, в чиїй крові морська сіль, кому підвладні морські простори. Рішення про святкування цього дня ухвалили у 2010 році, тоді держави-члени Міжнародної морської організації, що входить до складу ООН, підписали відповідну резолюцію.

У всьому світі понад півтора мільйона людей пов'язали свою професію з морською стихією. Українців серед них близько 70 тисяч, вони на шостому місці за чисельністю серед моряків, що працюють на глобальному ринку.

Всесвітній день вітиліго

25 червня щорічно від 2011 року святкують Всесвітній день вітіліго. Дата вибрана невипадково, адже саме 25 червня народився відомий поп-співак Майкл Джексон, котрий також хворів на цю хворобу.

Вітиліго — хронічне захворювання шкіри, при котрому спостерігається депігментація на шкірі у вигляді світлих плям. Жодного фізичного дискомфорту за цієї хвороби не спостерігається. На сьогодні вітиліго не виліковується.

День митника України

День ми́тника України — державне свято в Україні, яке святкують щороку 25 червня, починаючи від 2020 року. Воно було започатковано 2020 року. Відповідне рішення президента України погодив Кабмін 18 червня 2020 року, встановивши святкування Дня митника на 25 червня.

Раніше, від 1991 до 2013 року в Україні також 25 червня відзначалось інше свято, пов'язане з митницею, — День митної служби України.

Державна фіскальна служба України

День ангела сьогодні

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Аркадій, Арсеній, Євгеній, Орест, Анастасія.

Яке православне (християнське) свято сьогодні

25 червня — преподобного Онуфрія Великого.

Онуфрій Великий

Святий Онууфрій Велиикий — єгипетський ранньо-християнський святий та пустельник, один з Отців Церкви. Жив у єгипетській пустелі у IV ст. Був одним з Отців Пустельників, які мали глибокий вплив на східну духовність у 4-5-му століттях.

Він так любив Ісуса, що бажав причащатися в пустелі щодня. Господь зробив чудо Своєму вірному слузі: два ангели щодня приносили Онуфрієві святе Причастя у його печеру, де він строго постив і молився аж до своєї смерті.

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

У минулі часи було прийнято сіяти в цей день до обіду якесь біле зерно, а після обіду – чорне (гречку). Виконання цього правила гарантувало успіх.

Це був початок сінокосу, і селяни вирушали в поле.

Прикмети:

Багато роси – прикмета того, що буде гарний урожай.

Картопля і брусниця почали цвісти – прийшов час сінокосу.

Якщо дощ цього дня падає маленькими краплями – йтиме довго.

25 червня народжуються дуже практичні люди. У них присутня достатня кількість чарівності, але, водночас, людина, народжена 25 червня, є замкнутою і не завжди здатною проявити свої здібності.

Що не можна робити цього дня

Не можна у цей день виносити сміття та бруд з дому.

Не бажано сьогодні сваритися та гніватися на рідних.

Не варто сьогодні позичати гроші, адже їх можуть не віддати.

Не можна лягати раніше півночі, інакше плани і мрії так і не реалізуються.

Вагітним жінкам 25 червня забороняється дозволяти гладити свій живіт. Вважається, що дитина народиться дуже довірливою, а це може сильно нашкодити в житті.

У цей день не варто виносити сміття з дому, адже можна винести благополуччя з будинку. Також не бажано сьогодні сваритися та гніватися, адже це не доведе до добра.

Що сталося цього дня

1783 — французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомив на засіданні Паризької академії наук, що вода — це сполука водню і кисню.

1863 — сьоґун Токуґава Іємоті наказав вигнати з Японії всіх іноземців.

1939 — у Львові відбулись останні збори Наукового товариства імені Шевченка. З приходом більшовиків у вересні НТШ припинило свою діяльність, а на початку наступного року Товариство і всі пов'язані з ним установи ліквідовано.

1950 — армія Північної Кореї напала на Південну Корею. Почалася Корейська війна.

1957 — створили іграшку "літаюча тарілка".

1991 — Словенія і Хорватія проголосили незалежність від Югославії.

1991 — ухвалений Закон України "Про митну справу в Україні".

Хто народився цього дня

1886 — Іван Крип'якевич, український історик, академік, професор Львівського університету.

1903 — Джордж Орвелл, англійський письменник.

1907 — Тарковський Арсеній Олександрович, поет і перекладач зі східних мов.

1907 — Зінаїда Хрукалова, українська драматична акторка.

1922 — Петро Угляренко, український письменник.

1954 — Ярослава Король, українська художниця.

1981 — Симон Амман, швейцарський стрибун на лижах з трампліна.

1991 — Кирило Готовець, білоруський хокеїст.

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