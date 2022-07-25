25 липня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

25 липня 2022 року – понеділок. 152-й день війни Росії проти України. 206-й день року. Яке сьогодні, 25 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

25 липня - День зубного техніка. Неофіційна професійна подія, яка утворилася 2000 року. Зубним техніком називають стоматологічних фахівців, які займаються ремонтуванням та виготовленням зубних і лицьових протезів. Його робота досить складна, адже вимагає знання математики, хімії, фізики, анатомії. Головна мета цієї дати - привернути увагу суспільства до важливості професії зубного техніка, наголосити, що її потрібно відрізняти від стоматологів.

25 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

25 липня - день пам'яті мучеників Прокла і Іларія / Фото: Pexels

25 липня в церковному календарі – день пам'яті мучеників Прокла і Іларія. Мученик Прокл "плакальник" та його племінник Іларій народилися в селі Каліпта, недалеко від Анкари. Вони постраждали через свою віру в Христа під час правління жорстокого імператора Траяна (98–117 роки).

Пам’ятні дати 25 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 25 липня:

326 рік — римський імператор Костянтин Великий вперше відмовивляється від вшановлення язичницьких ідолів;

1139 рік — португальський граф Афонсу I розбиває мусульман у битві при Оріке;

1261 рік — візантійський імператор Михаїл VIII Палеолог без бою займає Константинополь;

1536 рік — конкістадор Себастьян де Белальказар засновує місто Сантьяго де Калі;

1538 рік — іспанський конкістадор Франциско де Орельяна засновує місто Ґуаякіль;

1547 рік — Генріх II Валуа стає королем Франції;

1567 рік — Дон Дієго де Лосада засновує місто Сантьяго де Леон де Каракас (столиця Венесуели);

1587 рік — японці забороняють єзуїтам проповідувати в країні;

1687 рік — Іван Мазепа стає гетьманом України;

1814 рік — британський винахідник Джордж Стефенсон проводить перше випробування паротяга;

1909 рік — француз Луї Блеріо першим у світі перелітає Ла-Манш на моноплані власної конструкції;

1920 рік — Євген Петрушевич формує у Відні закордонний уряд ЗУНР;

1920 рік — у бою під Сидоровом війська УНР побили більшовиків;

1947 рік — у Празі відкривається I Всесвітній фестиваль молоді;

1952 рік — Конгрес США оголошує Пуерто-Рико "державою, що добровільно приєдналась";

1957 рік — у Тунісі скасовують монархію;

1963 рік — Велика Британія, СРСР і США підписують договір про заборону ядерних випробувань у повітрі, відкритому космосі та під водою;

1978 рік — у Великій Британії народжується перша людина, зачата в результаті штучного запліднення;

1983 рік — завершується будівництво трансконтинентального газопроводу Уренгой—Помари—Ужгород завдовжки 4451 км;

1984 рік — Світлана Савицька стає першою жінкою-космонавтом, яка виходить у відкритий космос;

1995 рік — сербські війська беруть Жепу в ході Боснійської війни;

2008 рік — починається візит Вселенського патріарха Варфоломія I в Україну;

2017 рік — націоналістичні сили оголошують початок безстрокової акції "Чорний список", для ліквідації в Україні колабораційного бізнесу.

25 липня: яке сьогодні народне свято

В народі 25 липня називали Прокл-плакальник або Прокл-великі роси. Цього дня намагалися зібрати росу у глиняний глечик. Нею потім вмивалися молоді дівчата, щоб вберегти свою красу. Також наші предки 25 липня ходили збирати цілющі трави.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 липня

Які сьогодні іменини: Андрій, Іван, Михаїл, Антон, Арсеній, Федір, Гаврило, Вероніка, Марія.

25 липня народилися:

Також читайте Свята у серпні 2022 в Україні: скільки буде вихідних та святкових днів

1789 рік — письменник Михайло Загоскин;

1866 рік — український письменник, культурний діяч, педагог, лікар, дипломат Модест Левицький;

1869 рік — український вчений-метеоролог та письменник Михайло Косач;

1954 рік — український журналіст, публіцист, письменник, громадський діяч Богдан Теленько;

1967 рік — український письменник, історик Дмитро Білий;

1984 рік — українська поетеса Тетяна Коноваленко.

Погода на 25 липня

25 липня в Києві мінлива хмарність, вдень очікується дрібний дощ. У Львові ясно, без опадів. У Харкові хмарно, в другій половині дня дощ. В Одесі хмарно з проясненнями, вночі можливий дощ, який до ранку закінчиться.

Температура повітря в Києві +25 вдень та +18 вночі. У Львові +26 вдень та +15 вночі. У Харкові +20 вдень та +18 вночі. В Одесі +29 вдень та +21 вночі.