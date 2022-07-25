25 липня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

25 липня 2022 року – понеділок. 152-й день війни Росії проти України. 206-й день року. Яке сьогодні, 25 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
25 липня - День зубного техніка. Неофіційна професійна подія, яка утворилася 2000 року. Зубним техніком називають стоматологічних фахівців, які займаються ремонтуванням та виготовленням зубних і лицьових протезів. Його робота досить складна, адже вимагає знання математики, хімії, фізики, анатомії. Головна мета цієї дати - привернути увагу суспільства до важливості професії зубного техніка, наголосити, що її потрібно відрізняти від стоматологів.
25 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі
25 липня в церковному календарі – день пам'яті мучеників Прокла і Іларія. Мученик Прокл "плакальник" та його племінник Іларій народилися в селі Каліпта, недалеко від Анкари. Вони постраждали через свою віру в Христа під час правління жорстокого імператора Траяна (98–117 роки).
Пам’ятні дати 25 липня
Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 25 липня:
- 326 рік — римський імператор Костянтин Великий вперше відмовивляється від вшановлення язичницьких ідолів;
- 1139 рік — португальський граф Афонсу I розбиває мусульман у битві при Оріке;
- 1261 рік — візантійський імператор Михаїл VIII Палеолог без бою займає Константинополь;
- 1536 рік — конкістадор Себастьян де Белальказар засновує місто Сантьяго де Калі;
- 1538 рік — іспанський конкістадор Франциско де Орельяна засновує місто Ґуаякіль;
- 1547 рік — Генріх II Валуа стає королем Франції;
- 1567 рік — Дон Дієго де Лосада засновує місто Сантьяго де Леон де Каракас (столиця Венесуели);
- 1587 рік — японці забороняють єзуїтам проповідувати в країні;
- 1687 рік — Іван Мазепа стає гетьманом України;
- 1814 рік — британський винахідник Джордж Стефенсон проводить перше випробування паротяга;
- 1909 рік — француз Луї Блеріо першим у світі перелітає Ла-Манш на моноплані власної конструкції;
- 1920 рік — Євген Петрушевич формує у Відні закордонний уряд ЗУНР;
- 1920 рік — у бою під Сидоровом війська УНР побили більшовиків;
- 1947 рік — у Празі відкривається I Всесвітній фестиваль молоді;
- 1952 рік — Конгрес США оголошує Пуерто-Рико "державою, що добровільно приєдналась";
- 1957 рік — у Тунісі скасовують монархію;
- 1963 рік — Велика Британія, СРСР і США підписують договір про заборону ядерних випробувань у повітрі, відкритому космосі та під водою;
- 1978 рік — у Великій Британії народжується перша людина, зачата в результаті штучного запліднення;
- 1983 рік — завершується будівництво трансконтинентального газопроводу Уренгой—Помари—Ужгород завдовжки 4451 км;
- 1984 рік — Світлана Савицька стає першою жінкою-космонавтом, яка виходить у відкритий космос;
- 1995 рік — сербські війська беруть Жепу в ході Боснійської війни;
- 2008 рік — починається візит Вселенського патріарха Варфоломія I в Україну;
- 2017 рік — націоналістичні сили оголошують початок безстрокової акції "Чорний список", для ліквідації в Україні колабораційного бізнесу.
25 липня: яке сьогодні народне свято
В народі 25 липня називали Прокл-плакальник або Прокл-великі роси. Цього дня намагалися зібрати росу у глиняний глечик. Нею потім вмивалися молоді дівчата, щоб вберегти свою красу. Також наші предки 25 липня ходили збирати цілющі трави.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 липня
Які сьогодні іменини: Андрій, Іван, Михаїл, Антон, Арсеній, Федір, Гаврило, Вероніка, Марія.
25 липня народилися:
- 1789 рік — письменник Михайло Загоскин;
- 1866 рік — український письменник, культурний діяч, педагог, лікар, дипломат Модест Левицький;
- 1869 рік — український вчений-метеоролог та письменник Михайло Косач;
- 1954 рік — український журналіст, публіцист, письменник, громадський діяч Богдан Теленько;
- 1967 рік — український письменник, історик Дмитро Білий;
- 1984 рік — українська поетеса Тетяна Коноваленко.
Погода на 25 липня
25 липня в Києві мінлива хмарність, вдень очікується дрібний дощ. У Львові ясно, без опадів. У Харкові хмарно, в другій половині дня дощ. В Одесі хмарно з проясненнями, вночі можливий дощ, який до ранку закінчиться.
Температура повітря в Києві +25 вдень та +18 вночі. У Львові +26 вдень та +15 вночі. У Харкові +20 вдень та +18 вночі. В Одесі +29 вдень та +21 вночі.