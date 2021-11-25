25 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

25 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

У давнину цього дня звертали увагу на прикмети: якщо випадав сніг чи дощ, то можна було розраховувати на тривалі відлиги — до самого Введення.

Який сьогодні день

У четвер, 25 листопада, в світі відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

У Боснії та Герцеговині - Національний день, в Суринамі - День проголошення Незалежності, в Індонезії - День працівників освіти, у США - День подяки.

25 листопада 2021 року в США святкують День подяки / Pexels

Пам'ятні дати 25 листопада

1905 — у Лубнах вийшло друком перше число газети "Хлібороб", першої легальної україномовної газети в підросійській Україні.

1992 — Кабінет Міністрів України видав постанову "Про випуск в обіг приватизаційних майнових сертифікатів".

2003 — Рада на пропозицію уряду Януковича ухвалила Закон про зменшення рівня мінімальної заробітної плати з 237 ₴ до 205 ₴.

Церковне свято сьогодні 25 листопада

25 листопада православна церква вшановує пам'ять патріарха Іоанна Милостивого, який жив у Олександрії у 6-7 століттях.

Іоанн був сином губернатора острова Кіпр. Втративши дружину та дітей, чоловік почав вести аскетичне життя, постійно дбав про бідних. Хоча він не був ані ченцем, ані кліриком, народ обрав Іоанна на патріарший престол. Щойно ставши патріархом, Іоанн порахував усіх жебраків в Олександрії і роздав їм своє майно. І згодом він займався добрими справами: давав у своїй хаті притулок бідним людям, викуповував полонених. За це Іоанна прозвали Милостивим.

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Що не можна робити цього дня

Не купуйте цього дня взуття, адже це призведе до невдач в особистому житті.

Якщо вам треба вирушити у далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.

Не можна сваритися одне з одним. Будьте дружними та привітними.

Прикмети на 25 листопада

На Івана звертали увагу на прикмети: якщо випадав сніг чи дощ, то можна було розраховувати на тривалі відлиги — до самого Введення.

Цього дня батьки молилися святому Іоанну Милостивому за своїх доньок і синів, просили їм міцного здоров’я і щасливої долі. Наші предки вважали, що 25 листопада потрібно зробити хоча б одну добру справу. Цим, вірили вони, можна полегшити посмертну долю померлих родичів.

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Іменини 25 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 25 листопада, святкують: Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Матвій, Микола, Олександр, Степан, Федір.

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