25 лютого загинуло понад тисячу військовослужбовців країни-агресорки - Подоляк

Якщо будуть такими темпами тривати бойові дії у всій країні, втрати з боку Російської Федерації тільки збільшуватимуться, каже він.

Сьогодні вдень, 25 лютого, було отримано понад тисячу повідомлень про загибель військовослужбовців країни-агресорки.

Про це повідомив Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Це велике вже число. І якщо будуть такими темпами тривати бойові дії у всій країні, то я думаю, і це оцінка, яку дають наші військові, такі втрати з боку Російської Федерації будуть тільки збільшуватися. І це дуже важливо для психологічного стану наших хлопців, які сьогодні воюють за свою державу", - сказав він.