25 ножових поранень: у Хмельницькій області жінка зарізала далекобійника

Жінку, яка в Дунаївцях вбила далекобійника, засудили до восьми років ув’язнення.
У Хмельницькій області 27-річна жителька Кам’янеччини нанесла турку-далекобійнику 25 ножових поранень в голову, шию та тулуб, зачепивши артерію. Поранений помер від крововтрати. Зловмисницю засуджено на вісім років.
Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.
Правоохоронці повідомляють, що 14 лютого 2019 року турок-далекобійник разом із жителькою одного із сіл Кам’янець-Подільського району заїхали на автостоянку на його робочій вантажівці.
"Під час раптової сварки дівчина нанесла чоловіку 25 ножових поранень в голову, шию і тулуб, зачепивши артерію. Поранений зміг вийти з машини в пошуках допомоги, але дорогою до пункту охорони помер від крововтрати", — йдеться у повідомлені.
Обвинувачена не викликала швидку допомогу та поліцію і зникла з місця події. Її затримали наступного дня в м. Кам’янець-Подільський. Дівчину засуджено до 8 років позбавлення волі. Також вона сплатить 1 мільйон грн моральної шкоди родині потерпілого.
Раніше стало відомо, що на Житомирщині грабіжник вбив подружжя, замаскувавши різанину під сімейну сварку.
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