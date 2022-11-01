25 ножових поранень: у Хмельницькій області жінка зарізала далекобійника

Жінку, яка в Дунаївцях вбила далекобійника, засудили до восьми років ув’язнення.

У Хмельницькій області 27-річна жителька Кам’янеччини нанесла турку-далекобійнику 25 ножових поранень в голову, шию та тулуб, зачепивши артерію. Поранений помер від крововтрати. Зловмисницю засуджено на вісім років.

Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

Правоохоронці повідомляють, що 14 лютого 2019 року турок-далекобійник разом із жителькою одного із сіл Кам’янець-Подільського району заїхали на автостоянку на його робочій вантажівці.

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"Під час раптової сварки дівчина нанесла чоловіку 25 ножових поранень в голову, шию і тулуб, зачепивши артерію. Поранений зміг вийти з машини в пошуках допомоги, але дорогою до пункту охорони помер від крововтрати", — йдеться у повідомлені.

Обвинувачена не викликала швидку допомогу та поліцію і зникла з місця події. Її затримали наступного дня в м. Кам’янець-Подільський. Дівчину засуджено до 8 років позбавлення волі. Також вона сплатить 1 мільйон грн моральної шкоди родині потерпілого.

Раніше стало відомо, що на Житомирщині грабіжник вбив подружжя, замаскувавши різанину під сімейну сварку.

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